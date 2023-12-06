Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Сегодняшний день благоприятен для работы и деловой активности, однако только в том случае, если вы четко сформулировали для себя цели и задачи. Это особенно важно помнить тем, кто собирается вести переговоры или представлять какие-либо предложения. Чтобы вас поняли и поддержали, излагайте свои мысли максимально конкретно, доступно и лаконично, избегая ненужных отвлеченных рассуждений.

Такая же тенденция наблюдается и в личных отношениях: чем проще и понятнее ситуация, тем лучше для общения и взаимопонимания. Поэтому у многих людей возникает желание прояснить и уточнить сложившиеся взаимоотношения, а страх получить неприятный ответ отступает на второй план.

Овен

Этот день может принести Овнам важные и значимые события. Внимательно анализируйте всё происходящее, не упускайте ни одной детали - если удастся правильно соотнести и осмыслить факты, это поможет принять решение, которое позволит оставить конкурентов и недоброжелателей далеко позади.

Телец

Благодаря своей дружелюбности, отзывчивости и коммуникабельности Тельцы сегодня могут завести новых друзей и поклонников. Однако завязавшиеся знакомства вряд ли перерастут в серьёзные отношения - вы слишком поверхностно оцениваете людей, что в дальнейшем приведёт к разочарованиям. Сегодня имеет смысл прислушаться к советам представительниц прекрасного пола, они могут быть весьма полезными.

Близнецы

Близнецов ожидают приятные новости и встречи, хорошее настроение и активность. У вас как будто "откроется второе дыхание", что позволит принимать верные решения и справляться даже с непростыми задачами.

Рак

Для Раков этот день сложится напряжённо. У вас будет немало поводов для беспокойства, а вот душевных сил и энергии явно не хватает. Вы слишком быстро сдаётесь, поэтому вынуждены довольствоваться весьма скромными достижениями в делах. Возможны неудачные сделки и потери.

Лев

День Львов будет противоречивым и неоднозначным, хотя и не безнадёжным. Прислушивайтесь к интуиции – сегодня она поможет избежать ошибок и добиться желаемых результатов. А вот многочисленные советы окружающих вряд ли окажутся полезными. Хорошее время для проявления инициативы в личных отношениях.

Дева

У Дев предстоит плодотворный рабочий день. Хотя далеко не всё получается легко, вы достигаете впечатляющих успехов в делах. Возможно получение неожиданных интересных предложений. Те Девы, которые выходят на новое место работы, должны быть готовы к тому, что с коллективом сразу найти общий язык не удастся – потребуется некоторое время, чтобы оценили вас по достоинству. Обратите внимание на отношения с представительницами женского пола – многое будет зависеть от того, произведёте ли вы на них благоприятное впечатление.

Весы

С точки зрения деловых отношений, для Весов это неблагоприятный день. Сложно будет найти контакт как с коллегами, так и с руководством. А особенно много проблем может возникнуть в общении с влиятельными людьми - тут возможны недопонимания и осложнения любого масштаба.

Скорпион

Для Скорпионов день сложится напряжённо и утомительно. К тому же жизненные силы многих представителей знака будут на невысоком уровне, поэтому им придётся часто отдыхать и восстанавливаться. Хотя стоящие перед ними задачи не являются сложными, их количество угнетающе велико – придётся постоянно переключаться между делами. Возможно получение неприятных новостей, касающихся работы.

Стрелец

День больше подходит Стрельцам для решения рабочих вопросов, нежели личных. Вы способны сосредоточиться на действительно важных задачах, не отвлекаясь на мелочи. Вероятно начало работы над перспективным проектом.

Козерог

Хотя далеко не всё сразу получается у Козерогов, рано или поздно они всё-таки добьются своего упорством и последовательностью. Главное - не сдаваться, помнить о данных обещаниях. Придётся делать выбор между собственными интересами и интересами окружающих. Многие Козероги пойдут на жертвы, чтобы не разочаровать друзей и близких.

Водолей

Водолеям сегодня нужно быть осторожнее – не стоит торопиться с важными решениями и брать на себя какие-либо обязательства. Сначала тщательно всё обдумайте, определите чёткие цели и убедитесь, что в итоге выиграете именно вы, а не кто-то другой. У многих Водолеев может наблюдаться склонность полностью погружаться в интересное дело, не замечая ничего вокруг – этим могут воспользоваться недоброжелатели.

Рыбы

Вы сегодня настолько уверены в своей правоте и гениальности собственных идей, что отвергаете любую критику, даже самую конструктивную. И зачастую делаете это весьма резко. Такая позиция чревата потерей союзников и усилением одиночества. Постарайтесь вести себя сдержаннее по отношению к окружающим.

Автор: Семен Подгорный