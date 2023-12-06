Любовный гороскоп на сегодня, 7 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 7 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Этот день в вашей личной жизни может оказаться по-настоящему судьбоносным и иметь далеко идущие последствия. Вы пока не осознаете всей важности происходящего, но со временем значимость сегодняшних событий откроется вам в полной мере. Не спешите анализировать и делать выводы, просто доверьтесь течению жизни.

Телец

В этот день ваш любимый человек приложит максимум усилий, чтобы еще больше сблизиться с вами и укрепить отношения. Однако есть риск, что вы закроетесь от него по каким-то личным соображениям и не позволите перешагнуть установленные вами границы близости. Это может обернуться серьезным испытанием для вашей пары. Постарайтесь быть более открытыми.

Близнецы

Успех совместной жизни Близнецов во многом будет зависеть от того, сможет ли ваш партнер организовать вам полноценный отдых сегодня. Скорее всего, вам надоело находиться дома, и вы мечтаете о переменах. Не беда, если вторая половинка занята - пойдите развеяться в одиночестве, это тоже полезно.

Рак

Сегодня ваш любимый может нечаянно задеть ваши чувства какой-то неосторожной фразой. Звезды советуют сразу честно сказать ему о своем неудовольствии, чтобы избежать дальнейшего взаимного отчуждения. В конце концов, неприятные ощущения в душе лучше своевременно прояснить.

Лев

Представительницы знака Льва сегодня могут случайно встретить старых подруг или друзей детства, с которыми когда-то были очень близки. Ваши истории о семейной жизни, муже-трудоголике и послушных детях вызовут у них зависть и хандру. Не обращайте внимания на их реакцию – это просто дань прошлому.

Дева

Рекомендуется полностью довериться интуиции и мнению любимого человека при принятии важных решений сегодня. С большой долей вероятности, они будут совпадать. Но если возникнут разногласия, придется полагаться только на собственный здравый смысл.

Весы

Ваш партнер, скорее всего, задумал сегодня сделать вам какой-то приятный сюрприз. Однако не факт, что у него хватит для этого денег, времени или сил. Желание точно будет, в этом не сомневайтесь.

Скорпион

Сегодня вашему избраннику будет особенно легко доставить вам удовольствие любым способом. Вопрос в том, воспользуется ли он своими уникальными возможностями по максимуму. Остается надеяться, что маленькое чудо все-таки случится.

Стрелец

Ваш супруг явно придет сегодня домой уставшим и грустным – скорее всего из-за каких-то неприятностей на работе. Наш совет: не требуйте от него подробных объяснений, все равно сейчас ничего конструктивного не добьетесь. Отложите расспросы до завтрашнего дня. Лучше накормите его и уложите отдыхать, лягте рядом.

Козерог

Сегодня ваш избранник может вести себя довольно робко и нерешительно, что способно негативно повлиять даже на только зарождающиеся отношения. Впрочем, встряхнуть его и заставить активно действовать вполне в ваших силах.

Водолей

Сегодня вас могут одолеть воспоминания о прошлых отношениях и возникнуть желание вернуться к своему бывшему возлюбленному. Главное – не допустить, чтобы эти грезы испортили ваши нынешние отношения с избранником.

Рыбы

Этот месяц – ваш звездный час! И сегодня вы в этом очередной раз убедитесь на собственном опыте. Удача сама поплывет вам в руки, главное – не упустite свой шанс. Поэтому смело улыбайтесь прохожим и дарите всем радость – мир сторицей отплатит вам добром!

Автор: Семен Подгорный