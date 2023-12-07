Любовный гороскоп на сегодня, 8 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 7 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день обещает быть непростым для отношений Овнов. Ваш партнер, скорее всего, будет вынужден приложить немало усилий, чтобы вернуть вас в нормальное, адекватное состояние. Вы рискуете утратить радость и воодушевление, которые раньше испытывали рядом с ним. Постарайтесь ценить заботу и терпение вашей второй половинки - не забудьте поблагодарить его за старания искренне и от всего сердца. Это укрепит ваши отношения.

Телец

Сегодня существует вероятность возникновения напряженности с родителями вашего партнера. Они могут без предупреждения нанести вам визит, чтобы проверить, насколько хорошо вы заботитесь об их сыне или дочери. Звезды советуют сохранять спокойствие в этой ситуации, быть максимально вежливыми и корректными. Тогда родители вашей половинки останутся довольны вами и вашими отношениями.

Близнецы

Сегодня Близнецам следует тщательно обдумывать каждое свое слово в адрес партнера. Постарайтесь разобраться в истинных мотивах и целях ваших высказываний, чтобы потом не сожалеть о непреднамеренных негативных последствиях, которые могут намного превзойти первоначальные ожидания.

Рак

Девиз сегодняшнего дня для Раков: "Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я рядом с тобой". Постарайтесь помнить об этой фразе в общении со своей второй половинкой и применить это на практике. Возможно, это поможет вам окончательно покорить сердце человека, в которого вы давно влюблены. Или кто-то скажет эти слова вам, что изменит ваши отношения.

Лев

Львам категорически не рекомендуется сегодня читать нотации близким людям или вступать в бесполезные споры. Лучше поговорить на глобальные, философские темы. Мелочи точно не стоят того, чтобы портить отношения. Но если вы проявите настойчивость и стойкость в отстаивании своей позиции по действительно важному вопросу, вас только больше уважать будут.

Дева

Если Девы сегодня почувствуют эмоциональный холод в отношениях, стоит устроить романтический вечер у камина, даже если разводить настоящий огонь опасно или сложно. Такая атмосфера наверняка приведет к сближению и многообещающему продолжению.

Весы

Сегодня от вашего партнера может поступить интересное и заманчивое предложение, которое будет противоречить вашим планам и обязанностям. Придется взвесить все за и против, чтобы принять единственно верное для вас решение. Прислушайтесь к своим чувствам.

Скорпион

Между Скорпионами и их половинками сегодня установится полное взаимопонимание и гармония. Если когда-либо ваши отношения напоминали идеальный союз, о котором все мечтают, то именно в этот день. Запомните это ощущение и постарайтесь сохранить его как можно дольше.

Стрелец

Звезды не рекомендуют Стрельцам сегодня покидать дом надолго или отходить от него далеко. Если уж придется это сделать, старайтесь не нарушать привычный маршрут и не исследовать новые места. Подобные отклонения от планов могут отрицательно сказаться на вашей личной жизни.

Козерог

Представители знака Козерога сегодня рискуют допустить массу ошибок и оплошностей при знакомстве с понравившимся человеком. Однако в вашей неидеальности будет особое обаяние и оригинальность, которые произведут впечатление и запомнятся ему надолго.

Водолей

Для Водолеев сегодняшний день запомнится надолго, ведь произойдет нечто очень важное и значимое для их отношений с партнером. Пока неясно, сыграет ли это событие позитивную или негативную роль для вас двоих, покажет время. Но времени для развития отношений у вас будет предостаточно.

Рыбы

Рыбы сегодня рискуют допустить много ошибок и оплошностей из-за невнимательности. Однако ваш партнер приложит все усилия, чтобы сгладить возможные негативные последствия. Он напомнит, что даже гениальные люди бывают неидеальны и рассеянны. Главное - искреннее желание быть вместе.

Автор: Семен Подгорный