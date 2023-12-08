Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

В профессиональной сфере в этот день вряд ли стоит ожидать значительных достижений или карьерного роста. Реализация некоторых финансовых планов и ожиданий может оказаться под вопросом, так что придется скорректировать свои цели. Деловая активность будет невысока, что приведет к задержкам в выполнении текущих договоренностей и оформлении необходимых бумаг. Переговоры и встречи вряд ли дадут желаемые плоды.

Намного лучше обстоят дела в личной жизни - укреплении дружеских, семейных и романтических связей. Здесь открываются благоприятные возможности для новых начинаний и позитивных перемен. Вероятен успех в поездках, веселое времяпрепровождение с друзьями. Однако не стоит чрезмерно испытывать выносливость организма - лучше не переусердствовать с алкоголем и физическими нагрузками.

Овен

Утро этого дня для Овнов может сложиться не слишком благоприятно. Вы будете чувствовать себя раздраженными, у вас не будет желания заниматься привычными делами. Креативность и вдохновение будут на низком уровне. Придется тратить много сил на рутинные задачи, не приносящие удовольствия. Рекомендуется воздержаться от конфликтов и споров, поскольку даже незначительные разногласия способны перерасти в серьезные проблемы.

Телец

Представителям этого знака будет непросто сохранить спокойствие. Вы будете чувствовать сильное беспокойство, накручивать себя мыслями о возможных неприятных последствиях. Близкие люди, особенно старшие родственники, смогут вас поддержать. Поделитесь с ними своими переживаниями – это поможет почувствовать себя лучше.

Близнецы

Этот день благоприятен для Близнецов. Действуйте в соответствии со своей интуицией – и вы добьетесь успеха в запланированных делах, несмотря на возможные уговоры окружающих отказаться от своих планов. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе дорогие подарки от близких людей.

Рак

Ракам следует проявлять осторожность, особенно в первой половине дня. В это время вы будете склонны к подозрительности и недоверчивости по отношению к людям, что может негативно сказаться на взаимодействии с ними. Даже незначительные недоразумения способны вывести вас из равновесия и помешать заниматься делами.

Лев

Этот день подходит Львам для размышлений о важных вопросах и планирования будущего. Вы четко осознаете свои цели и не дадите никому сбить себя с намеченного пути. Благодаря упорству в отстаивании собственной позиции, вы сможете завоевать уважение окружающих, включая влиятельных людей.

Дева

Дева в этот день может успешно проводить переговоры, находить новых партнеров и единомышленников. Вам удастся заручиться поддержкой влиятельных лиц, пусть даже они и сомневаются в ваших шансах на успех. Не вступайте в бесполезные споры, лучше на деле докажите серьезность своих намерений.

Весы

Этот день благоприятен для Весов в любых начинаниях, особенно творческих. У вас будет много интересных идей, а также помощников для их реализации. Прекрасное время для поездок, экскурсий, шопинга и прочего приятного времяпрепровождения.

Скорпион

Скорпионам в этот день свойственно чрезмерно усложнять даже простые вещи. Из-за этого и вы, и окружающие теряетесь в непонятных им ситуациях. Это негативно сказывается как на деловых, так и на личных отношениях. Попытайтесь взглянуть на все происходящее более объективно – и вы можете сильно удивиться собственным выводам.

Стрелец

Для Стрельцов это удачный день для публичных выступлений, ведения переговоров, встреч с потенциальными работодателями. Вы произведете хорошее впечатление и сможете проявить инициативу без опаски негативных последствий.

Козерог

Козерогам лучше использовать первую половину дня для завершения ранее начатых дел. Это будет непростое время, но в будущем вы извлечете из него ценный опыт и знания. Возможна встреча с людьми из прошлого, с которыми у вас были напряженные отношения. Сейчас вы поймете, что они были не виноваты, и сможете наладить общение.

Водолей

Очень благоприятный день для Водолеев. Все задуманное будет даваться легко и просто. Вы можете действовать нетрадиционно, даже вопреки мнению окружающих. Друзья окажут вам поддержку, но и без нее вы достигнете цели, так что решайте сами, что для вас важнее.

Рыбы

На Рыб сильное влияние будут оказывать негативные тенденции, особенно в профессиональной сфере. Вероятны разного рода проблемы на работе, срыв договоренностей с партнерами, неудачи в получении ожидаемой прибыли от сделок.

Автор: Семен Подгорный