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Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня некоторые общие знакомые вас и вашего любимого человека, к сожалению, будут неблагоприятно отзываться о нем, что, естественно, расстроит и обескуражит вас. Постарайтесь понять, кто для вас важнее: знакомые или ваша вторая половинка. Ведите себя правильно в полном соответствии с этими выводами.

Телец

Сегодня ваш любимый человек будет стараться удивить вас, что окажется неожиданно сложной задачей, так как все его желания будут для вас прозрачны и вам о них будет известно заранее. Постарайтесь не демонстрировать свои догадки: пусть он считает себя великим конспиратором. Для вас это несложно – а для него приятно.

Близнецы

Вам потребуются тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне. Желание получить все это вместе и немедленно понятно и непредосудительно, но оно может заставить вас совершить ошибку. Переосмыслите свои намерения еще раз.

Рак

Сегодня кто-то, кому вы небезразличны, может нечаянно испортить вам настроение. Возможно, потом ему станет стыдно, и он сделает все возможное, чтобы загладить свою вину, однако это не изменит результата. Будьте готовы к тому, что в личной жизни бывают не только праздники.

Лев

Сегодня вы поймете, что недавнее событие действительно кардинально изменило вашу личную жизнь. Просто непонятно, в какую сторону и что теперь делать с этими переменами.

Дева

Сегодня ваш любимый человек явно будет что-то от вас скрывать, что, естественно, категорически не понравится вам. Однако не спешите делать далеко идущие выводы. Может быть, вам и правда лучше не знать о том, о чем вам не говорят? Много знаний – много печали...

Весы

Сегодня вам все время будет что-то мешать. В итоге вы можете опоздать на свидание или забыть выполнить просьбу, которую получили от любимого человека и клятвенно пообещали обязательно выполнить. О последствиях можете догадаться сами.

Скорпион

Окажите вашей второй половинке посильную помощь сегодня. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной доски. Обязательно похвалите его творческий порыв и желание сделать что-то хорошее и полезное. Для вас это несложно, а как приятно будет ему – словами не передать!

Стрелец

Сегодня вам пригодятся мудрость и рассудительность в отношениях с вашим любимым человеком. Иначе скандалов вам сегодня не избежать, а они, как известно, не благоприятствуют любви. Упрекнете непутевую половинку завтра, а сегодня постарайтесь потерпеть.

Козерог

Сегодня самый подходящий день для того, чтобы расстаться с призраками прошлого, которые мешают вам строить свою счастливую и радужную личную жизнь. Сделать это будет нелегко, поскольку они вцепятся в вас, как репей, и не захотят от вас отрываться ни за что. Но кто здесь, в конце концов, главный?

Водолей

Сегодня ваш любимый человек захочет чем-то вас удивить, даже ошеломить. У него это получится только в том случае, если вы будете искренне показывать свои чувства и ничего не скрывать от него из того, что хотели бы скрыть.

Рыбы

Сегодня вам будет довольно трудно определиться со своими чувствами по отношению к дорогому вам человеку или тому, кто претендует на это почетное звание. Если вы точно не знаете, какое имя дать процессу, происходящему в вашей душе, лучше пока не давайте никакого. Пусть сначала он четче выкристаллизуется.

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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