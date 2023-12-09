Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня некоторые общие знакомые вас и вашего любимого человека, к сожалению, будут неблагоприятно отзываться о нем, что, естественно, расстроит и обескуражит вас. Постарайтесь понять, кто для вас важнее: знакомые или ваша вторая половинка. Ведите себя правильно в полном соответствии с этими выводами.

Телец

Сегодня ваш любимый человек будет стараться удивить вас, что окажется неожиданно сложной задачей, так как все его желания будут для вас прозрачны и вам о них будет известно заранее. Постарайтесь не демонстрировать свои догадки: пусть он считает себя великим конспиратором. Для вас это несложно – а для него приятно.

Близнецы

Вам потребуются тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне. Желание получить все это вместе и немедленно понятно и непредосудительно, но оно может заставить вас совершить ошибку. Переосмыслите свои намерения еще раз.

Рак

Сегодня кто-то, кому вы небезразличны, может нечаянно испортить вам настроение. Возможно, потом ему станет стыдно, и он сделает все возможное, чтобы загладить свою вину, однако это не изменит результата. Будьте готовы к тому, что в личной жизни бывают не только праздники.

Лев

Сегодня вы поймете, что недавнее событие действительно кардинально изменило вашу личную жизнь. Просто непонятно, в какую сторону и что теперь делать с этими переменами.

Дева

Сегодня ваш любимый человек явно будет что-то от вас скрывать, что, естественно, категорически не понравится вам. Однако не спешите делать далеко идущие выводы. Может быть, вам и правда лучше не знать о том, о чем вам не говорят? Много знаний – много печали...

Весы

Сегодня вам все время будет что-то мешать. В итоге вы можете опоздать на свидание или забыть выполнить просьбу, которую получили от любимого человека и клятвенно пообещали обязательно выполнить. О последствиях можете догадаться сами.

Скорпион

Окажите вашей второй половинке посильную помощь сегодня. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной доски. Обязательно похвалите его творческий порыв и желание сделать что-то хорошее и полезное. Для вас это несложно, а как приятно будет ему – словами не передать!

Стрелец

Сегодня вам пригодятся мудрость и рассудительность в отношениях с вашим любимым человеком. Иначе скандалов вам сегодня не избежать, а они, как известно, не благоприятствуют любви. Упрекнете непутевую половинку завтра, а сегодня постарайтесь потерпеть.

Козерог

Сегодня самый подходящий день для того, чтобы расстаться с призраками прошлого, которые мешают вам строить свою счастливую и радужную личную жизнь. Сделать это будет нелегко, поскольку они вцепятся в вас, как репей, и не захотят от вас отрываться ни за что. Но кто здесь, в конце концов, главный?

Водолей

Сегодня ваш любимый человек захочет чем-то вас удивить, даже ошеломить. У него это получится только в том случае, если вы будете искренне показывать свои чувства и ничего не скрывать от него из того, что хотели бы скрыть.

Рыбы

Сегодня вам будет довольно трудно определиться со своими чувствами по отношению к дорогому вам человеку или тому, кто претендует на это почетное звание. Если вы точно не знаете, какое имя дать процессу, происходящему в вашей душе, лучше пока не давайте никакого. Пусть сначала он четче выкристаллизуется.

Автор: Семен Подгорный