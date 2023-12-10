Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Начало дня обещает быть противоречивым и напряженным. В эти часы лучше воздержаться от планирования важных мероприятий, особенно тех, которые требуют полной сосредоточенности и внимания к деталям. Многие люди, даже обычно спокойные и уравновешенные, в такие дни становятся раздражительными и злятся по мелочам. Это нередко провоцирует семейные конфликты.

Однако во второй половине дня обстановка значительно улучшается и становится более комфортной. Появляется возможность сфокусироваться на действительно важных вещах, а также разобраться в событиях предыдущих часов. Можно порадовать близких неожиданными сюрпризами и приятными подарками.

ОвенВы быстро и уверенно справляетесь с решением любых задач, даже очень сложных, находите ответы на вопросы, которые долго волновали вас и ваших близких. Интеллектуальные способности очень высоки, у вас рождаются замечательные идеи, которые нетрудно будет воплотить. Это прекрасный день для общения, поиска новых друзей и союзников. Отлично складываются дружеские встречи и романтические свидания.

Телец

День обещает быть особенно благоприятным в плане личных отношений. Вы прекрасно понимаете людей, чувствуете их с полуслова. Это касается не только близких, но и тех, с кем вы только что познакомились. Вероятны новые интересные знакомства, одно из которых может сыграть важную роль в вашей судьбе.

Близнецы

Сегодня легко нажить себе недоброжелателей и недругов: язык у вас слишком острый, а впечатлительных людей ваши замечания могут серьезно задеть. Не удастся найти взаимопонимание с представительницами прекрасного пола; даже если вы настроены максимально дружелюбно, они будут ожидать от вас какого-то подвоха.

РакСложилась непростая ситуация, вам остро не хватает поддержки и одобрения. Однако добрых слов друзей недостаточно – важно заручиться признанием влиятельных людей, найти могущественных союзников. Ваше личное обаяние по-прежнему велико, но одного его мало для достижения нужных результатов. Придется поискать дополнительные рычаги воздействия.

Лев

На завтра лучше ничего серьезного не планировать. Вам будет трудно сосредоточиться, порой не удастся выбрать верную линию поведения. Многие Львы судят о людях слишком торопливо, уделяют внимание тем, кто этого совсем не заслуживает. Возможны финансовые потери, есть риск стать жертвой аферистов.

Дева

Мелкие неприятности первой половины дня вас не сломят – вы не отступите от намеченных планов и обязательно добьетесь задуманного. Упорство, с которым вы идете к цели, вызывает уважение окружающих, ваш авторитет растет. Если попросите о помощи, вам точно не откажут.

ВесыВероятность неудачи тем выше, чем больше вы рассчитываете на удачу и везение. А вот Весы, которые полагаются на собственные силы и готовы упорно трудиться, имеют все шансы преуспеть. Будьте готовы помогать другим, вдохновлять и вести их за собой.

Скорпион

Доминирует влияние позитивных тенденций, неприятности редки и несущественны. Вы смотрите в будущее с оправданным оптимизмом. Возможны интересные встречи, знакомство с незаурядными людьми. Отличный день для шопинга, причем звезды рекомендуют не экономить на действительно нужных покупках.

Стрелец

Вас не обмануть и не ввести в заблуждение: вы сохраняете ясность ума и трезво оцениваете любую ситуацию. Легко завязываются новые знакомства, вы встречаете людей, полезных в деловом плане. Удается найти общий язык с начальством и партнерами, вероятен карьерный рост.

Козерог

День принесет вам много неожиданностей и внезапных проблем. Вас могут напомнить о давних невыполненных обещаниях – и придется сдержать слово, пусть даже вы о нем и позабыли. Возможны конфликты с близкими, разногласия между влюбленными.

Водолей

Вам без труда удастся найти ответы на многие волнующие вас и окружающих вопросы. Однако эти ответы далеко не всегда окажутся приятными; многих Водолеев ожидает разочарование. Не сдавайтесь! До конца дня вы можете получить информацию, которая порадует.

Рыбы

Вы исключительно гибки в общении, дипломатичны и находчивы – это очень кстати, иначе избежать конфликтов было бы сложно. Благодаря интуиции легко находите подход к людям, однако иногда излишне доверчивы. В делах это опасно.

Автор: Семен Подгорный