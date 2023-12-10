Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день у Вас может возникнуть сильное раздражение и негативные эмоции по отношению к Вашему любимому человеку, причем абсолютно независимо от его поведения и действий. Звезды советуют Вам сдерживать эти чувства внутри себя или выплескивать раздражение только на бумагу в виде записей, но ни в коем случае не вымещать негатив на свою вторую половинку.

Телец

На какой-то момент в этот день Вам удастся отвлечься от всего, что Вас не устраивает в личной жизни, и просто расслабиться, наслаждаясь общением со своим партнером. Постарайтесь запомнить это приятное ощущение гармонии и естественности в отношениях, чтобы потом вернуться к нему в памяти в сложные времена.

Близнецы

Сегодня вряд ли получится провести весь день наедине со своей второй половинкой, наслаждаясь романтикой и уединением вдвоем. Кажется, что все друзья, родственники, дети и внуки намеренно мешают вашему уединению как пары. Но не расстраивайтесь, радуйтесь общению с близкими людьми и отложите романтический вечер вдвоем на другой раз.

Рак

Сегодня будьте особенно внимательны к словам, которые говорит Вам Ваш партнер. Возможно, они не покажутся сразу важными, но однажды Вы вспомните эти слова и процитируете их к месту - это приятно удивит Вашу вторую половинку. Людям всегда нравится, когда их цитируют и помнят сказанное.

Лев

Ваш любимый человек может почувствовать некоторый дискомфорт рядом с Вами в этот день, поэтому он постарается хотя бы на некоторое время увеличить дистанцию между вами. Постарайтесь с пониманием отнестись к этому - уже завтра ситуация нормализуется.

Дева

Если сегодня Вы или Ваш партнер почувствуете грусть, посмотрите вместе на небо, крепко обнявшись. Это принесет большее облегчение, чем любые слова или логические рассуждения. Поддержка любимого человека и созерцание красоты мира помогут прийти в гармонию.

Весы

Будьте осторожны в этот день - Вы можете нечаянно "сломать" все на своем пути, от дорогих вещей до хорошего настроения окружающих, особенно Вашей второй половинки. Старайтесь как можно меньше общаться с людьми, чтобы не доставить им неприятностей своей несдержанностью. К счастью, такое с Вами бывает нечасто.

Скорпион

У Вашего партнера есть важная информация, которая Вам пока не известна. Сегодня он может случайно проговориться или Вы сумеете ловко выведать эти сведения в разговоре. В любом случае, Вы узнаете что-то новое о своем любимом человеке.

Стрелец

Вы можете сегодня случайно узнать какую-то тайну или важную информацию о Вашем партнере, и это поможет Вам лучше понять особенности его характера и некоторые поступки. Но не стоит говорить ему, что Вы в курсе его секретов - реакция может быть неадекватной.

Козерог

Ожидается, что Вы будете не в духе - раздражительны, ехидны и даже колючи в общении. Если у Вашего партнера тонкая душевная организация и нет чувства юмора, ему остается только сочувствовать Вам в этот день. Но стоит ли Вам такая вторая половинка, если она не может справиться с Вашими перепадами настроения?

Водолей

Сегодня Ваш любимый человек захочет поделиться с Вами чем-то сокровенным и личным, что поможет Вам лучше узнать его. Это позволит объяснить многие особенности его характера и поступков, а также еще сильнее сблизит вас и углубит чувства.

Рыбы

Не жалуйтесь сегодня своей второй половинке на жизненные трудности - вместо ожидаемого сочувствия Вы получите менторские наставления о том, что нужно предпринять. Лучше обсудить проблемы с более сопереживающим слушателем.

Автор: Семен Подгорный