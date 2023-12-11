Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака
День обещает быть непростым и напряженным. Настроение может испортиться, запас жизненных сил снизится. Это затруднит уход от конфликтов, они будут протекать тяжело, особенно для людей, склонных обижаться и переживать из-за ссор и скандалов.
Вероятны необдуманные, импульсивные покупки. Поэтому лучше воздержаться от крупных приобретений, будь то товары для дома или дорогие ювелирные украшения. Повышается риск непредвиденных расходов и штрафов. Постарайтесь быть более внимательными и осторожными, не нарушайте правила и законы, даже в мелочах.
Овен
День будет интересным и насыщенным. Вы будете склонны к полету фантазии и неожиданным ассоциациям. Не стоит быть чрезмерно самокритичным или сомневаться в собственных способностях - сегодня звезды на вашей стороне. Используйте эту возможность в полной мере.
Телец
В любых делах проявляйте осторожность - высок риск досадных ошибок, которые повлекут проблемы. Не стесняйтесь просить совета и помощи, даже моральная поддержка пригодится.
Близнецы
Ваше положение довольно стабильно, но есть возможности сделать жизнь еще лучше - для себя и окружающих. Сегодня можно найти простые способы улучшить быт и комфорт. Обратите внимание на здоровье, возможны простудные заболевания.
Рак
Очень продуктивный день, который обещает успехи и прогресс во многих сферах жизни. Продолжайте начатые ранее дела, не огорчайтесь отсутствию поддержки - вы и сами способны сейчас справиться с трудностями. Вторая половина дня хороша для разрешения конфликтов.
Лев
Важные вопросы решайте, опираясь на жизненный опыт и интуицию - ответы придут быстро и верно. Вы не только дадите мудрые советы нуждающимся, но и окажете необходимую помощь. Возможны приятные сюрпризы от старших родственников.
Дева
День начинается не самым лучшим образом - вы расстраиваетесь из-за мелочей, проблемы кажутся непреодолимыми. Многие Девы ссорятся с близкими, говоря в запале то, о чем потом жалеют. К счастью, вскоре ситуация нормализуется.
Весы
Не блещите остроумием и красноречием при боссе или авторитетных людях - это раздражает. Избегайте сделок, покупок, финансовых операций. Не доверяйте незнакомцам в поездках. Есть шанс благоприятного решения какого-то спорного вопроса.
Скоприон
Преграды на пути незначительны, их легко преодолеть, используя прошлый опыт и знания. Вы учитесь на ошибках других и не допускаете собственных - это помогает избежать многих потрясений.
Стрелец
Соблюдайте осторожность - иначе наломаете дров. Многие хотят с вами пообщаться, но вы неуловимы в своих порывах и импровизациях. Придерживайтесь плана, сегодня это важно.
Козерог
Благоприятный день в работе - вы справляетесь как с текущими, так и новыми задачами. Деловая интуиция обострена, сделки прибыльны.
Водолей
Даже сложные решения даются легко - вы точно знаете, как поступить правильно. Удается найти общий язык с теми, с кем раньше были конфликты. Ссор удастся избежать.
Рыбы
Вы с готовностью решаете чужие проблемы, но при этом злитесь, если окружающие используют вас в своих целях. Раздражает неразбериха на работе, отношения с коллегами и начальством непростые. Многие Рыбы задумаются о смене работы.