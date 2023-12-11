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Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

День обещает быть непростым и напряженным. Настроение может испортиться, запас жизненных сил снизится. Это затруднит уход от конфликтов, они будут протекать тяжело, особенно для людей, склонных обижаться и переживать из-за ссор и скандалов.

Вероятны необдуманные, импульсивные покупки. Поэтому лучше воздержаться от крупных приобретений, будь то товары для дома или дорогие ювелирные украшения. Повышается риск непредвиденных расходов и штрафов. Постарайтесь быть более внимательными и осторожными, не нарушайте правила и законы, даже в мелочах.

Овен

День будет интересным и насыщенным. Вы будете склонны к полету фантазии и неожиданным ассоциациям. Не стоит быть чрезмерно самокритичным или сомневаться в собственных способностях - сегодня звезды на вашей стороне. Используйте эту возможность в полной мере.

Телец

В любых делах проявляйте осторожность - высок риск досадных ошибок, которые повлекут проблемы. Не стесняйтесь просить совета и помощи, даже моральная поддержка пригодится.

Близнецы

Ваше положение довольно стабильно, но есть возможности сделать жизнь еще лучше - для себя и окружающих. Сегодня можно найти простые способы улучшить быт и комфорт. Обратите внимание на здоровье, возможны простудные заболевания.

Рак

Очень продуктивный день, который обещает успехи и прогресс во многих сферах жизни. Продолжайте начатые ранее дела, не огорчайтесь отсутствию поддержки - вы и сами способны сейчас справиться с трудностями. Вторая половина дня хороша для разрешения конфликтов.

Лев

Важные вопросы решайте, опираясь на жизненный опыт и интуицию - ответы придут быстро и верно. Вы не только дадите мудрые советы нуждающимся, но и окажете необходимую помощь. Возможны приятные сюрпризы от старших родственников.

Дева

День начинается не самым лучшим образом - вы расстраиваетесь из-за мелочей, проблемы кажутся непреодолимыми. Многие Девы ссорятся с близкими, говоря в запале то, о чем потом жалеют. К счастью, вскоре ситуация нормализуется.

Весы

Не блещите остроумием и красноречием при боссе или авторитетных людях - это раздражает. Избегайте сделок, покупок, финансовых операций. Не доверяйте незнакомцам в поездках. Есть шанс благоприятного решения какого-то спорного вопроса.

Скоприон

Преграды на пути незначительны, их легко преодолеть, используя прошлый опыт и знания. Вы учитесь на ошибках других и не допускаете собственных - это помогает избежать многих потрясений.

Стрелец

Соблюдайте осторожность - иначе наломаете дров. Многие хотят с вами пообщаться, но вы неуловимы в своих порывах и импровизациях. Придерживайтесь плана, сегодня это важно.

Козерог

Благоприятный день в работе - вы справляетесь как с текущими, так и новыми задачами. Деловая интуиция обострена, сделки прибыльны.

Водолей

Даже сложные решения даются легко - вы точно знаете, как поступить правильно. Удается найти общий язык с теми, с кем раньше были конфликты. Ссор удастся избежать.

Рыбы

Вы с готовностью решаете чужие проблемы, но при этом злитесь, если окружающие используют вас в своих целях. Раздражает неразбериха на работе, отношения с коллегами и начальством непростые. Многие Рыбы задумаются о смене работы.

Любовный гороскоп на сегодня, 12 декабря 2023 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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