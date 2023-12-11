Любовный гороскоп на сегодня, 12 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня у Вас может возникнуть ощущение, что Ваш любимый человек по каким-то причинам перестал соответствовать высокому званию идеальной второй половинки. Прежде чем делать поспешные выводы, взвесьте в уме все положительные и отрицательные моменты ваших отношений, определите приоритеты и главные ценности, а затем отбросьте логические рассуждения и доверьтесь интуиции. Именно сердце подскажет верное решение относительно вашего будущего вместе.

Телец

Сегодня ваш партнер, скорее всего, будет ждать от вас каких-то особых слов или фраз, которые вы обычно нечасто произносите в его присутствии. Возможно, это будут слова любви и признания или комплименты. Ваша задача - почувствовать момент и сказать то самое важное, необходимое вашей второй половинке слово. Эффект превзойдет все ожидания!

Близнецы

Обычный разговор о погоде с незнакомым человеком может иметь неожиданные последствия для вашей личной жизни. Поэтому, прежде чем пожаловаться на холод или дождь, выбирайте собеседника получше - вдруг это будет судьбоносная встреча. Кто знает, куда заведет случайный диалог с привлекательным незнакомцем или незнакомкой.

Рак

Сегодня удачный день для гаданий и предсказаний. Возьмите первую попавшуюся книгу, откройте наугад и прочитайте пятую строку снизу на левой странице. Она может дать подсказку о том, как сложатся отношения с любимым человеком в ближайшем будущем. Конечно, если это учебник матанализа, вряд ли получится эффективное предсказание.

Лев

Если сегодня ваш партнер будет оказывать знаки внимания или откровенно флиртовать с кем-то посторонним, не спешите обвинять его в неверности. Скорее всего, просто настроение такое - игривое и кокетливое. Не придавайте этому большого значения, если у вас действительно крепкие и доверительные отношения.

Дева

Сегодня вы можете узнать, что что-то в вашем поведении или характере давно не нравится партнеру, но он по каким-то причинам не решался об этом сказать. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Теперь, зная об этом, вы сможете что-то изменить к лучшему до того, как проблема перерастет в серьезный конфликт.

Весы

Не стоит сегодня слишком критически оценивать собственное поведение и пытаться соответствовать некоему идеальному образу ради любимого человека. В конце концов, он любит вас такими, какие вы есть, со всеми достоинствами и недостатками. Так что просто будьте собой, это и есть залог крепких отношений.

Скорпион

Постарайтесь сегодня не поддаваться излишней мнительности и подозрительности, даже если поведение партнера кажется вам странным или тревожным. Не тратьте драгоценную энергию на беспокойство и переживания. Скорее всего, это просто временные трудности, которые можно решить конструктивным диалогом.

Стрелец

Осторожным Стрельцам сегодня лучше избегать выходить на улицу примерно с 13 до 16 часов. Существует риск случайно встретиться с тем, кому вы чем-то обязаны или должны, а вернуть пока стесняетесь или нет такой возможности. Так что во избежание неловкостей последуйте рекомендации звезд и ненадолго укройтесь дома.

Козерог

Сегодня вас могут заподозрить в измене, и даже предъявить веские, на первый взгляд, доказательства. Будет непросто опровергнуть обвинения и убедить любимого человека в своей невиновности. Поэтому по дороге домой хорошенько обдумайте возможное алиби на этот период времени и список потенциальных свидетелей.

Водолей

Сегодня ваш партнер будет на удивление сговорчив и не станет устраивать скандалов и выяснений отношений даже по серьезным поводам. Так что можете немного расслабиться и не опасаться последствий собственных промахов или оплошностей. Тем не менее, не стоит злоупотреблять терпением любимого человека.

Рыбы

Сегодня вас ждет очень насыщенный день, расписанный буквально по минутам. Любые незапланированные события или встречи могут выбить из колеи. Поэтому обязательно выделите время на личную жизнь и отношения, иначе партнер может решить, что перестал быть для вас приоритетом номер один.

Автор: Семен Подгорный