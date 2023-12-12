Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Сегодняшний день обещает преподнести немало сюрпризов и неожиданностей, большинство из которых окажутся весьма приятными. События могут развиваться совершенно непредсказуемо, совсем не так, как вы изначально предполагали. Вполне вероятны удачные стечения обстоятельств, удивительные происшествия и совпадения. Постарайтесь быстро реагировать на все происходящее вокруг – появится шанс добиться давно желанных целей, получить то, о чем вы так долго мечтали.

Привычные повседневные дела и занятия могут показаться вам сегодня скучными и однообразными. Однако не стоит ни откладывать их выполнение на потом, ни перекладывать на плечи других людей. Не забывайте о данных ранее обещаниях – если вы не выполните их сегодня, это может негативно сказаться на вашей репутации.

ОвенСегодня преобладает влияние позитивных тенденций, и, несмотря на все трудности и препятствия, вам удается добиваться задуманного. На работе иногда приходится прибегать к небольшим уловкам и хитростям, чтобы облегчить себе жизнь, но это не должно вас смущать – вы никому не причиняете вреда. Лучше избегать тесных и неформальных контактов с начальством, придерживаться субординации и не нарушать правил делового этикета.

Телец

Вы не тратите сегодня времени впустую и поэтому успеваете очень многое – справляетесь не только со своими проблемами, но и помогаете решать чужие. Большая часть дня будет посвящена заботе о близких людях, помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Также есть шансы найти единомышленников, которые разделяют ваши взгляды и ценности. Отношения, начинающиеся сегодня, обещают быть долгими.

Близнецы

Сегодня вы можете очень легко поссориться буквально с кем угодно – даже с человеком, с которым у вас раньше никогда не было никаких разногласий. При этом добиться взаимопонимания и найти компромисс окажется крайне сложно, хотя вы, казалось бы, прикладываете для этого максимум усилий. В итоге из-за конфликта могут быть сорваны или отложены на неопределенный срок какие-то общие планы.

РакДень будет в целом удачным для тех представителей этого знака, кто решит посвятить его какой-либо полезной деятельности, приносящей пользу не только лично вам, но и окружающим. Неплохо пройдут семейные мероприятия и дружеские встречи, однако готовьтесь к тому, что взять на себя решение всех организационных вопросов, скорее всего, придется вам.

Лев

Плодотворный и результативный день. Вы прекрасно справляетесь с решением сложных задач, легко находите союзников и помощников, умело распределяете обязанности между членами команды. Можете не торопиться, двигаться вперед в комфортном для вас темпе, тщательно обдумывая каждое действие. День хорошо подходит для занятий спортом – физические нагрузки пойдут вам только на пользу.

Дева

Благоприятный день, открываются хорошие возможности для позитивных перемен к лучшему в вашей жизни. И дело не только в поддержке со стороны звезд и планет, но также и в том, что вы очень внимательно обдумываете каждый свой шаг, не допуская ошибок. Вероятно получение вознаграждения за ранее проделанную работу. Люди, которым вы когда-то помогли, сегодня смогут оказать вам ответную услугу.

ВесыПодходящее время для участия в общественной деятельности, реализации совместных проектов. Вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач, не боясь возможных неудач, что и способствует вашему успеху. Нетрудно завоевать расположение деловых партнеров и начальства. Хороший день для различных экспериментов с имиджем – даже самые смелые и неожиданные решения в этой области сегодня скорее всего окажутся удачными.

Скорпион

Ощущается сильное влияние негативных тенденций, поэтому рассчитывать на легкие достижения и победы сегодня вряд ли стоит. Но, несмотря ни на что, вы чувствуете себя вполне успешными и добиваетесь необходимых результатов. День хорошо подходит для решения финансовых и имущественных вопросов, заключения крупных сделок и контрактов.

Стрелец

Первая половина дня сложится для вас не слишком удачно, но это не так уж и плохо – в последующие часы звезды все компенсируют. До полудня лучше ничего важного не предпринимать: не назначайте на это время встречи с людьми, чье мнение для вас имеет значение. Категорически не рекомендуется утром посещать салоны красоты или как-то иначе экспериментировать со своим имиджем.

Козерог

Этот день может принести вам неожиданную удачу, открыть интересные перспективы и возможности. Однако чтобы воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, потребуются смелость и решительность – вам иногда не хватает веры в собственные силы и способности. Подходящее время для деловых встреч, переговоров, публичных выступлений.

Водолей

Вам будет сегодня очень непросто: сильное влияние негативных тенденций, трудно от них укрыться. Возможны конфликты на работе, разногласия с коллегами. Вы поймете, что никто из окружающих вас не поддерживает, и серьезно задумаетесь о смене коллектива и рода деятельности.

Рыбы

Предстоит успеть очень и очень многое, поэтому придется правильно распределить силы и спланировать день. В этом вам поможет ваша интуиция – прислушивайтесь к ее подсказкам. Благоприятное время для деловых переговоров, обсуждения вопросов долгосрочного партнерства или трудоустройства. Студентам и школьникам день также принесет успехи в учебе.

Автор: Семен Подгорный