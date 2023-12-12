Любовный гороскоп на сегодня, 13 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 13 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

День будет наполнен приятными впечатлениями для вас. Скорее всего, ваш партнер примет решение о том, как решить общую проблему, а вы будете с интересом наблюдать за его действиями. Это доставит вам эстетическое удовольствие и позволит отдохнуть от собственных забот. Однако не стоит забывать о моральной поддержке близкого человека - предложите свою помощь или слова одобрения, если почувствуете, что это необходимо.

Телец

Ваш партнер, скорее всего, будет действовать исходя из своего понимания ситуации, а не из знания ваших внутренних потребностей. Не расстраивайтесь из-за этого, просто постарайтесь донести до него свою точку зрения мягко и ненавязчиво. Возможно, придется проявить терпение и гибкость, но в конечном итоге вы сможете найти решение, устраивающее вас обоих.

Близнецы

Хотя вы можете находиться далеко друг от друга в физическом плане, эмоциональная близость между вами сохранится. Найдите возможность выразить свои чувства - позвоните, напишите письмо, отправьте фотографию или подарок. Любые проявления заботы и внимания будут приняты с радостью. И все же постарайтесь уделять больше реального времени общению друг с другом.

Рак

Если привычка вашего партнера курить постоянно тревожит вас, сегодня самое подходящее время, чтобы начать решать эту проблему. Постарайтесь действовать мягко и ненавязчиво: объясните, насколько вам неприятен запах дыма, предложите заняться спортом вместе, пообещайте приятный сюрприз в награду за отказ от вредной привычки. Главное - искреннее желание помочь, а не принуждать.

Лев

Вы можете почувствовать особую ответственность за благополучие любимого человека. Однако не стоит брать на себя чужие проблемы, лучше проявите поддержку, готовность выслушать и помочь практическими советами. Покажите, что готовы разделить его заботы, не пытаясь все решить за него. Ваше участие и сочувствие будут гораздо полезнее, чем попытки контролировать ситуацию.

Дева

Сегодня отличный день для совместного культурного времяпрепровождения с любимым человеком - сходите в театр, музей, на концерт или film-visning. А затем непременно поделитесь друг с другом полученными эмоциями и впечатлениями. Такие моменты эмоциональной близости очень важны для гармоничных отношений. Завершите вечер романтическими поцелуями!

Весы

Ваш партнер может сделать вам неожиданное и довольно смелое предложение. Постарайтесь принять его с энтузиазмом, даже если оно вас удивит. Вы польстите любимому человеку своей позитивной реакцией и придадите уверенности в правильности принятого решения. А главное - это послужит толчком к новому этапу в ваших отношениях.

Скорпион

Сегодня ваши взгляды на некоторые вопросы могут не совпадать с мнением любимого человека. Постарайтесь вместе разобраться в причинах разногласий, выслушайте аргументы друг друга и найдите компромисс. Даже если вам кажется, что вы абсолютно правы, будьте готовы уступить и принять альтернативную точку зрения. Главное - сохранить взаимопонимание.

Стрелец

Не исключено, что сегодня вы почувствуете некоторую эмоциональную отстраненность со стороны любимого человека. Скорее всего, это связано лишь с его усталостью после трудного дня, а не с охлаждением чувств к вам. Будьте внимательны, проявите заботу и дайте возможность отдохнуть. Завтра, восстановив силы, он снова будет рад общению с вами.

Козерог

Не стоит тревожиться о грядущих трудностях. Сегодняшний день подарил вам возможность быть вместе с любимым человеком - цените каждое мгновение и наслаждайтесь ими сполна. Зарядитесь позитивом и радостью общения, чтобы с новыми силами встретить завтрашние вызовы. А сейчас просто любите и чувствуйте себя любимыми!

Водолей

Сегодня ваш партнер, вероятно, обрадует вас приятным известием. Не забудьте поблагодарить его за этот подарок и оценить усилия. Выразите свою радость и воодушевление, чтобы вдохновить любимого человека на новые романтические сюрпризы в будущем. Пусть он видит, что доставляет вам искреннюю радость!

Рыбы

Чтобы выразить свою любовь, сегодня сделайте для партнера какой-нибудь приятный сюрприз - напишите стихотворение, исполните песню, приготовьте любимое блюдо или просто наведите идеальный порядок в доме. Даже, казалось бы, обыденные проявления заботы и внимания говорят о многом. Пусть ваши усилия не пройдут незамеченными!

Автор: Семен Подгорный