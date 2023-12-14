Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Начало дня действительно оказывается довольно успешным и удачным. Это прекрасное время для того, чтобы в непринужденной обстановке и с полным взаимопониманием поговорить с близкими людьми на важные и волнующие темы, обсудить те проблемы и вопросы, которые беспокоили вас на протяжении последнего времени. В ходе разговора у вас могут возникнуть интересные идеи и решения, касающиеся вашей работы или других актуальных дел. Однако вряд ли сегодня удастся быстро воплотить эти идеи в жизнь – скорее всего, это займет больше времени.

Ближе к вечеру влияние неблагоприятных планетарных тенденций значительно усиливается, из-за чего общий эмоциональный фон становится гораздо более напряженным и нестабильным. Общаться с окружающими людьми (будь то друзья, семья или коллеги) становится заметно сложнее – любая мелочь или неосторожное слово могут послужить поводом для серьезных разногласий и конфликтов. Поэтому постарайтесь не поддаваться на различные провокации со стороны, избегайте резких и эмоциональных высказываний. В ваших силах не допустить возникновения ненужных ссор и споров как на работе, так и дома.

ОвенОсновная сложность этого дня для Овнов заключается в том, что его общий характер и энергетика совершенно не соответствуют вашему текущему самоощущению и настрою. Вы полны сил и горите желанием активных действий, готовы броситься в бой и сражаться на баррикадах ради защиты своих идеалов и принципов. Однако вокруг вас не видно никаких баррикад, ни единомышленников для объединения сил, ни достойных противников или оппонентов для противостояния. Поэтому главный вопрос для вас сегодня – как найти достойное и конструктивное применение своей огромной жизненной энергии.

Телец

Благодаря своему врожденному здравомыслию, осторожности и вниманию к деталям, а также практичному и взвешенному подходу к решению всех задач, Тельцам удается избежать множества ошибок и промахов, которые представители других, менее осмотрительных знаков наверняка бы допустили на их месте. Сегодня никому не удастся ввести Тельцов в заблуждение, обмануть или переубедить против их воли и лучшего разумения. Возможно, возникнут некоторые разногласия с руководством по тем или иным вопросам, однако Тельцы проявят твердость характера и настойчивость, чтобы отстоять свою позицию в важных для себя делах.

Близнецы

Сегодняшний день откроет перед многими Близнецами новые перспективные горизонты и возможности, о которых они даже не подозревали. Звезды явно благоволят к вам, так что смело полагайтесь на их поддержку и везение. Это подходящее время для начала новых дел и проектов, в том числе и очень важных или сложных, а также для решения различных организационных вопросов. Близнецам, занимающим руководящие посты, стоит проявить свои лучшие лидерские качества – сегодня у вас получится сплотить вокруг себя надежную команду единомышленников.

РакДовольно сложный и непростой день для многих Раков. Вы сталкиваетесь с серьезными трудностями и проблемами в работе, из-за которых приходится менять планы, откладывать реализацию перспективных идей и начинаний, которыми вы увлекались в последнее время. Вероятны также серьезные разногласия или конфликты с коллегами и сотрудниками, после которых дальнейшая совместная работа будет крайне затруднена.

Лев

Самая большая неприятность сегодняшнего дня для Львов заключается в том, что окружающие проявляют к вам меньше обычного внимания и интереса, недооценивают ваши личные достижения и заслуги. Вы стараетесь относиться к такому положению вещей спокойно и философски, однако порой негативные эмоции все же берут верх. В остальном же ситуация складывается вполне благополучно и позитивно.

Дева

Этот день отличается особой насыщенностью и плодотворностью для Дев – вы успеваете сделать намного больше обычного. Найдется время и для решения важных практических задач, и для приятных покупок или прогулки по магазинам (вас ожидают весьма удачные приобретения), и для активного общения с друзьями. Ближе к середине дня вероятно получение интересных новостей издалека или из поездки, а также возможны неожиданные встречи, приезд дорогих гостей. Звезды явно на вашей стороне, так что можете смело браться за новые проекты и начинания без лишних опасений.

ВесыДовольно противоречивый и неоднозначный день для Весов. С одной стороны, кажется, что все складывается вполне благополучно, и вы на пути к успеху. Но при этом по каким-то непонятным причинам многие важные дела все равно не желают получаться, хотя вы прилагаете немалые усилия. Приходится тратить время на скучные и неинтересные задачи, к которым у вас совершенно не лежит душа. К тому же, несмотря на все старания, вы не избежите ошибок и промахов в работе. За них вас подвергают суровой критике, а вот похвал или одобрений сегодня явно не дождетесь.

Скорпион

Сегодняшний день окажется очень интенсивным и насыщенным событиями, что может показаться довольно утомительным многим Скорпионам. Причем дело не столько в большом объеме задач и активной деятельности, сколько в том, что у вас практически не останется свободного времени, чтобы хоть ненадолго перевести дух, собраться с мыслями и расставить приоритеты. К тому же окружающие намного чаще обычного будут вовлекать вас в различные дискуссии и споры. Хотя вам, безусловно, приятно, что к вашему мнению прислушиваются, но участие в бесконечных дебатах отнимает слишком много сил и времени.

Стрелец

Крайне неблагоприятный эмоциональный фон этого дня делает Стрельцов гораздо более взрывными и несдержанными в словах и поступках, чем всегда. Вам очень сложно сохранять самообладание и не выходить из себя из-за любых мелочей и неприятностей. Возникновение даже незначительных проблем может послужить поводом для бурных вспышек негатива. К тому же вы, как и все люди под влиянием негативных звездных тенденций, частенько «стреляете» в окружающих язвительными и обидными высказываниями. На работе с документами из-за внутренней рассеянности вы не способны вникать в детали, что становится причиной серьезных промахов и ошибок. Да и в целом трудно придерживаться ранее составленных планов, поскольку в ваши дела все время вмешиваются посторонние люди.

Козерог

Довольно неблагоприятный день для того, чтобы отправляться в дальние туристические поездки или командировки. Гораздо лучше провести его дома. В путешествии с большой долей вероятности могут возникнуть различные неприятности и неожиданности, к тому же у многих Козерогов могут начаться проблемы со здоровьем из-за недомогания, что полностью испортит впечатление от путешествия.

Водолей

К сожалению, этот день не лучшим образом подходит для решения по-настоящему важных и полезных задач. Вместо того чтобы сосредоточиться на делах, Водолеи склонны всячески потакать собственным слабостям и прихотям, баловать себя и предаваться лени и безделью. А в свободные моменты вы с большим вдохновением предаетесь капризам и чрезмерным требованиям. Поначалу окружающие более-менее терпеливо потакают вашим капризам, но затем начинают требовать адекватных действий и вклада с вашей стороны. А отсюда и возникают острые столкновения и конфликты.

Рыбы

Вполне подходящий день для Рыб, чтобы упрочить свои профессиональные позиции, наладить новые полезные деловые связи и знакомства. Не забудьте взять с собой на работу или встречи визитные карточки и обменяться контактами со всеми потенциально полезными людьми. Постарайтесь быть как можно более приветливыми, чаще улыбаться собеседникам и внимательно выслушивать всех, кто хочет высказать какие-то предложения или идеи. Ведь именно от малознакомых людей, которых вы раньше не замечали, сегодня могут поступить действительно ценные предложения о партнерстве или взаимовыгодном сотрудничестве.

Автор: Семен Подгорный