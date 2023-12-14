Любовный гороскоп на сегодня, 15 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 15 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Ваш любимый человек способен одним жестом, словом или фразой вернуть Вас к активной полноценной жизни. Он может подобрать нужные слова или совершить такой поступок, который вдохновит Вас и придаст сил. Однако все зависит от того, насколько удачно и уместно он это сделает. Если же он ошибется в выборе слов или действий, это может сыграть с Вами злую шутку и отрицательно повлиять на Ваше благополучие.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам немного поэкспериментировать и поиграть в измену, не переходя при этом границ дозволенного. Например, Вы можете принять приглашение выпить кофе от человека, который уже давно с интересом на Вас смотрит. Или пригласить в кино обаятельную коллегу по работе. Подобные невинные флирты внесут нотку романтики и интриги в Ваши отношения, а также еще раз напомнят Вам, насколько замечательный человек Ваш избранник и как Вам повезло с ним.

Близнецы

Сегодня у Вашего партнера есть все основания обижаться или дуться на Вас. Звезды предрекают, что он будет часто думать о Вас и скучать. Почему бы не позвонить ему или хотя бы не отправить sms, чтобы немного утешить и подбодрить? Дайте понять, что Вы тоже о нем помните.

Рак

Сегодня Ваш любимый может с трудом смириться с некоторыми Вашими поступками и манерой поведения, которые кажутся ему странными и не всегда логичными. Постарайтесь максимально деликатно и чутко реагировать на его удивление, чтобы это не переросло в раздражение и обиду. Ваши действия должны приносить ему только положительные эмоции.

Лев

Сегодня Вы можете часто слышать истории о давней, уже ушедшей любви кого-то из знакомых. Эти воспоминания все еще живы и вызывают нежные чувства. Проявите максимум такта и сдержанности - не говорите резких слов, даже если Вам эти разговоры сильно надоели. Постарайтесь с пониманием отнестись к чужим переживаниям.

Дева

В этот день Ваш партнер вряд ли станет о чем-то Вас упрашивать и уговаривать. Скорее всего, он будет терпеливо ждать, когда Вы сами предложите что-то или согласитесь на его просьбу. Если же Вы этого не сделаете, он сильно на Вас обидится, поскольку реальность не оправдает его ожиданий.

Весы

Сегодня звезды советуют Вам и Вашей второй половинке вместе заняться каким-нибудь творческим делом, смастерить что-то своими руками. Это может быть все что угодно - от игрушки до элемента мебели. Главное, чтобы вы работали и создавали это вместе, сообща.

Скорпион

Многое в Ваших личных отношениях будет сегодня зависеть от Вашей выдержки и терпения. Вам предстоит проявить твердость характера и терпимость к недостаткам Вашего любимого и других близких людей. Если Вы сможете все стерпеть и не обидитесь, это поможет избежать конфликтов в течение дня.

Стрелец

Сегодня Ваш партнер, вероятно, будет говорить на отвлеченные, непонятные Вам темы. Это может удивлять и даже сбивать Вас с толку. Постарайтесь деликатно дать ему понять, что не все из сказанного Вам интересно и актуально. Если он адекватно воспримет замечание и либо объяснит суть, либо свернет эту тему, ему можно будет только поаплодировать.

Козерог

Сегодня лучше проявить твердость характера и не поддаваться на чьи-либо уговоры и соблазнительные предложения. Помните, что Ваши искренние чувства к близкому человеку гораздо важнее любых мимолетных желаний и искушений. Даже если иногда Вам будет очень любопытно, постарайтесь абстрагироваться от этих мыслей и идти своим путем. Так будет правильнее.

Водолей

Сегодня Вы можете не до конца понимать, чего ждет от Вас любимый человек и для чего он что-то говорит или просит. Многие его слова и намеки будут казаться Вам шуткой, из-за чего возникнет взаимное непонимание. Это негативно скажется на эффективности вашего общения и взаимодействия.

Рыбы

В этот день Вашему партнеру будет нелегко сформулировать и тем более объяснить Вам свои чувства, взгляды на жизнь и сложившуюся ситуацию. Тем не менее, ему все же придется это сделать, иначе возникнет опасность того, что Вы его неправильно поймете. А это чревато проблемами в отношениях.

Автор: Семен Подгорный