Любовный гороскоп на сегодня, 16 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 16 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Если вас вдруг неожиданно пригласит на романтическое свидание человек, от которого вы совсем этого не ждали, не стоит колебаться - смело соглашайтесь и принимайте приглашение. Даже если в итоге эта встреча не приведет к долгосрочным отношениям и совместной жизни, как в сказке "жили они долго и счастливо", вы гарантированно получите удовольствие от общения и приятно проведете время в компании этого человека. Вы почувствуете себя очень обаятельными и привлекательными, а ваша самооценка значительно вырастет.

Телец

Сегодня в отношениях с вашим любимым человеком может произойти нечто странное и необъяснимое, что выйдет за рамки логики и здравого смысла. Придется вам временно отбросить попытки все анализировать и рационально подходить к ситуации. Попробуйте найти выход, полагаясь больше на интуицию и ощущения, чем на холодный рассудок. Проявите гибкость и терпимость.

Близнецы

Никакие внешние обстоятельства или проблемы не смогут испортить вам настроение и омрачить сегодняшний день. Наслаждайтесь каждым мгновением, ведь рядом с вами тот, кто вас любит, ценит и разделяет чувства. А если вы одиноки, то наверняка в ближайшее время произойдут замечательные события в личной жизни, которые кардинально все изменят. Вы это интуитивно чувствуете.

Рак

Не стоит придумывать сложные объяснения и теории, чтобы оправдать нелогичное и непонятное поведение вашего партнера. Все равно не угадаете истинных мотивов. Во-первых, все люди уникальны и по-разному мыслят и чувствуют. А во-вторых, мужчинам очень непросто по-настоящему понять женщин, да и наоборот. Поэтому лучше напрямую спросите у своего любимого, в чем причина такого поведения. Скорее всего, он вам откровенно ответит.

Лев

Ваш возлюбленный должен быть рядом не только чтобы радоваться вместе с вами, но и чтобы поддерживать в трудные времена. Поэтому сегодня можете смело поделиться любыми своими проблемами и переживаниями. Он выслушает, поймет и даст дельный совет. Это еще больше укрепит вашу связь и доверие друг к другу. Вы осознаете, насколько дороги вам отношения с этим человеком.

Дева

Сегодня вам может показаться, что время бежит слишком быстро и его катастрофически не хватает, чтобы успеть сделать все запланированное. Значит, на любимого человека будет отводиться намного меньше внимания и сил, чем хотелось бы. А ведь отношения нужно лелеять и уделять им достаточно времени. Стоит всерьез задуматься и определить приоритеты, возможно, чем-то придется пожертвовать ради любви.

Весы

Сегодня вам может показаться, что ваш партнер слишком расточительно и бесконтрольно тратит деньги. Пусть даже все эти расходы идут на общее благо, удовольствия и развлечения, но все же стоит проявлять разумность и думать о будущем. Прежде чем устраивать лекцию об экономии и бережливости, лучше в спокойном тоне выясните истинные мотивы такого поведения.

Скорпион

Сегодня вы можете стать настоящим другом и исповедником для своего любимого человека. Не стоит избегать этой роли, а наоборот, всячески поощряйте откровенный разговор по душам. Когда человек изливает вам душу и делится сокровенным, это очень сближает и укрепляет связь.

Стрелец

Сегодня ваш партнер будет вести себя довольно импульсивно и непредсказуемо: ни логические доводы, ни здравый смысл на него воздействовать не будут. Скорее всего, любые ваши советы и рекомендации вызовут лишь раздражение и желание поступить наперекор. Возможно, стоит давать ему рекомендации, прямо противоположные желаемому результату? Хитрость иногда бывает оправданной.

Козерог

Сегодня ваш партнер, кажется, поставит перед собой цель любыми способами смутить вас и вывести из равновесия. Возможно, эта цель будет даже не вполне осознанной с его стороны. Но желание ее воплотить в жизнь от этого только усилится. Остается надеяться, что достигать задуманного он будет, доставляя вам исключительно положительные эмоции, а не заставляя краснеть от неловкости.

Водолей

Чтобы решить свои личные проблемы в отношениях, совсем необязательно посвящать в них всех родственников и выслушивать их критику и обвинения. Лучше откровенно поговорите с близкими друзьями, которые поддержат вас и дадут мудрый беспристрастный совет, а не станут искать виноватых.

Рыбы

Сегодня вашему партнеру будет непросто убедить вас в пользе тех или иных действий и решений. Однако он проявит поистине ангельское терпение в попытках донести свою точку зрения, как родитель уговаривает упрямого капризного ребенка съесть полезную кашу. Постарайтесь прислушаться к голосу разума в лице вашей второй половинки.

Автор: Семен Подгорный