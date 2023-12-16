Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня семья Овнов будет казаться по-настоящему идеальной — все ее члены проведут день вместе в мире и гармонии. Прекрасный повод выбраться куда-нибудь всем вместе: в зоопарк полюбоваться животными и птичками, в театр на интересный спектакль или драму, или просто погулять по парку, наслаждаясь теплой погодой и друг другом.

Телец

На данный момент Тельцам очень сильно захочется вернуть какой-то момент из прошлого своих отношений с любимым человеком, вспомнить что-то приятное из ушедших дней. Хотя прекрасно понимают, что это уже невозможно, подобные мысли и фантазии не отпустят их до позднего вечера, а может даже до следующего утра. Главное — не позволить этой ностальгии навредить настоящему.

Близнецы

Из-за чувства вседозволенности Близнецы могут сегодня вести себя по отношению к партнеру довольно бестактно и выходя за рамки приличий. Впрочем, рано или поздно совесть все равно даст о себе знать. Остается открытым вопрос — прислушаются ли Близнецы к ее упрекам и исправят свое поведение.

Рак

Все, что ранее казалось Ракам стабильным и прочным в отношениях с любимым человеком, в этот день может пошатнуться или даже полностью разрушиться. Однако многое зависит от самих Раков — если они приложат усилия, проявят терпение и решимость, то смогут не только сохранить текущее положение, но и упрочить связь.

Лев

Сегодня любимому человеку Львов будет нелегко понять их особую логику мышления, которая может существенно отличаться от обычной. Но настоящая любовь творит чудеса, поэтому в итоге все обернется к лучшему для их тандема. Если только сами Львы не захотят обратного.

Дева

Отличный день, чтобы устроить праздник для двоих — отправиться в любимое кафе или приготовить что-то изысканное дома. Не обязательно тратить целый день на готовку, достаточно приятно удивить любимого человека, испекши для него любимый десерт. Такой приятный сюрприз обязательно сделает обоих счастливее.

Весы

Душа Весов в этот день будет требовать творческого самовыражения и благодарной аудитории, способной оценить их старания. Такой аудиторией может стать любимый человек, однако если ему не понравятся плоды их фантазии, его терпения хватит ненадолго.

Скорпион

В тандеме со своей второй половинкой Скорпионы сегодня выступят в роли старших — им придется оберегать любимого человека от опрометчивых решений, защищать от нападок недоброжелателей и всячески о нем заботиться. Хлопотно, зато очень приятно.

Стрелец

Звезды не рекомендуют Стрельцам сегодня ревновать свою пару без серьезных на то оснований. Текущее расположение планет располагает к легкому флирту с привлекательными людьми противоположного пола, которых сегодня будет предостаточно.

Козерог

Личная жизнь Козерогов будет сегодня полна самых разных неожиданностей — как приятных сюрпризов, так и неприятных ситуаций. В любом случае им придется серьезно подумать, как действовать дальше, чтобы увеличить радости и уменьшить неприятности в своей жизни.

Водолей

В этот день Водолеям просто необходимо окружить себя максимальным количеством любимых людей — второй половинкой, родителями, родственниками. Если любимых несколько, лучше выбрать общество самого любимого и дорогого человека. Прекрасный повод насладиться друг другом.

Рыбы

Сегодня второй половинке Рыб будет крайне важно как следует выспаться, так что если они видят, что любимый человек предается сну, ни в коем случае не стоит его беспокоить. Иначе можно серьезно его расстроить и обидеть. Лучше дать возможность хорошенько отдохнуть.

Автор: Семен Подгорный