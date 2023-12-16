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Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня семья Овнов будет казаться по-настоящему идеальной — все ее члены проведут день вместе в мире и гармонии. Прекрасный повод выбраться куда-нибудь всем вместе: в зоопарк полюбоваться животными и птичками, в театр на интересный спектакль или драму, или просто погулять по парку, наслаждаясь теплой погодой и друг другом.

Телец

На данный момент Тельцам очень сильно захочется вернуть какой-то момент из прошлого своих отношений с любимым человеком, вспомнить что-то приятное из ушедших дней. Хотя прекрасно понимают, что это уже невозможно, подобные мысли и фантазии не отпустят их до позднего вечера, а может даже до следующего утра. Главное — не позволить этой ностальгии навредить настоящему.

Близнецы

Из-за чувства вседозволенности Близнецы могут сегодня вести себя по отношению к партнеру довольно бестактно и выходя за рамки приличий. Впрочем, рано или поздно совесть все равно даст о себе знать. Остается открытым вопрос — прислушаются ли Близнецы к ее упрекам и исправят свое поведение.

Рак

Все, что ранее казалось Ракам стабильным и прочным в отношениях с любимым человеком, в этот день может пошатнуться или даже полностью разрушиться. Однако многое зависит от самих Раков — если они приложат усилия, проявят терпение и решимость, то смогут не только сохранить текущее положение, но и упрочить связь.

Лев

Сегодня любимому человеку Львов будет нелегко понять их особую логику мышления, которая может существенно отличаться от обычной. Но настоящая любовь творит чудеса, поэтому в итоге все обернется к лучшему для их тандема. Если только сами Львы не захотят обратного.

Дева

Отличный день, чтобы устроить праздник для двоих — отправиться в любимое кафе или приготовить что-то изысканное дома. Не обязательно тратить целый день на готовку, достаточно приятно удивить любимого человека, испекши для него любимый десерт. Такой приятный сюрприз обязательно сделает обоих счастливее.

Весы

Душа Весов в этот день будет требовать творческого самовыражения и благодарной аудитории, способной оценить их старания. Такой аудиторией может стать любимый человек, однако если ему не понравятся плоды их фантазии, его терпения хватит ненадолго.

Скорпион

В тандеме со своей второй половинкой Скорпионы сегодня выступят в роли старших — им придется оберегать любимого человека от опрометчивых решений, защищать от нападок недоброжелателей и всячески о нем заботиться. Хлопотно, зато очень приятно.

Стрелец

Звезды не рекомендуют Стрельцам сегодня ревновать свою пару без серьезных на то оснований. Текущее расположение планет располагает к легкому флирту с привлекательными людьми противоположного пола, которых сегодня будет предостаточно.

Козерог

Личная жизнь Козерогов будет сегодня полна самых разных неожиданностей — как приятных сюрпризов, так и неприятных ситуаций. В любом случае им придется серьезно подумать, как действовать дальше, чтобы увеличить радости и уменьшить неприятности в своей жизни.

Водолей

В этот день Водолеям просто необходимо окружить себя максимальным количеством любимых людей — второй половинкой, родителями, родственниками. Если любимых несколько, лучше выбрать общество самого любимого и дорогого человека. Прекрасный повод насладиться друг другом.

Рыбы

Сегодня второй половинке Рыб будет крайне важно как следует выспаться, так что если они видят, что любимый человек предается сну, ни в коем случае не стоит его беспокоить. Иначе можно серьезно его расстроить и обидеть. Лучше дать возможность хорошенько отдохнуть.

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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