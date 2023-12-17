Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Сегодня очень сложно сохранять спокойствие и самообладание. Любые, даже незначительные проблемы кажутся по-настоящему серьезными. Малейшие трудности и препятствия на пути воспринимаются как настоящие катастрофы. Однако позитивный настрой и оптимистичный взгляд на вещи способны кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Перед вами открываются новые перспективы и возможности, появляются нестандартные и даже неожиданные предложения. Если вы готовы к переменам в жизни и искренне этого желаете, не упустите данный шанс. Те, кто обладает достаточной решимостью и целеустремленностью, способны добиться успеха даже в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Постарайтесь избегать конфликтов с близкими людьми. Проявите терпимость и снисходительность к тем, кто вам дорог, ведь это крайне важно для сохранения хороших отношений.

ОвенСегодня благоприятный день для представителей творческих профессий – их ждет настоящее вдохновение и творческий подъем. Если же ваша работа носит исключительно рутинный характер и не предполагает креативных решений, день рискует показаться довольно скучным и однообразным. Выправить ситуацию поможет увлекательное хобби, поэтому главное – найти время для любимого занятия.

Телец

Сегодняшний день требует предельной осторожности в делах – велика вероятность ошибок и потерь. Испортиться могут отношения с коллегами и руководством, кроме того, у вас могут появиться коварные и опасные недоброжелатели. В сложной ситуации не стесняйтесь обращаться за помощью к старым друзьям – они помогут не только решить насущные проблемы, но и подскажут, как наилучшим образом достичь поставленных целей.

Близнецы

Сегодняшний день располагает к нестандартным поступкам и оригинальным решениям, которыми вы можете удивить не только окружающих, но и самих себя. События этого дня способны положить начало серьезным позитивным переменам в вашей жизни, если, конечно, вы не будете сопротивляться обстоятельствам и вступать с ними в противостояние. Возможны разногласия с руководством, открытого конфликта вам удастся избежать, однако некоторое время в отношениях сохранится определенная напряженность.

РакСегодня благоприятный день для самостоятельной работы, вообще говоря, уединение пойдет вам только на пользу. Рекомендуется читать серьезную литературу, а также заниматься духовными практиками. Возрастает интерес к эзотерике и мистике, впрочем, здравый скептицизм по-прежнему с вами, так что вряд ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение.

Лев

Сегодня достаточно неоднозначный день: с одной стороны, все складывается не так уж и плохо, с другой – вам отнюдь не нравится развитие событий, однако пока вы не представляете, как можно повлиять на ситуацию. Не спешите – вскоре интуиция подскажет вам, как следует действовать дальше. День хорошо подходит для деловых встреч и обсуждений, впрочем, окончательные решения лучше отложить – пока у вас нет всей необходимой информации.

Дева

Несмотря на многочисленные сложности и трудности, вы сохраняете хладнокровие и спокойствие – и абсолютно правильно поступаете. Именно рассудительность и выдержка помогают находить верные ответы на возникающие вопросы. Вероятны определенные успехи в работе, а также получение интересных деловых предложений. Те, кто мечтает попробовать себя в новой профессии, могут смело рискнуть – сегодня звезды обещают оказать поддержку на первых порах.

ВесыСегодня вы больше заботитесь об интересах окружающих, нежели о собственных, демонстрируя редкое великодушие, радующее всех вокруг. Вряд ли кто-то рискнет воспользоваться вашей добротой и искренностью, так что можете не сдерживать благородных порывов. День отлично подходит для укрепления профессиональных связей и контактов. Стоит напомнить о себе старым деловым партнерам – у них может найтись для вас пара интересных предложений.

Скорпион

Этот день может оказаться либо полезным, либо приятным – совместить эти две характеристики, к сожалению, вряд ли удастся. Значит, придется делать выбор. Либо вы будете заниматься по-настоящему важными делами и возможно добьетесь в них успеха, либо проведете время с друзьями, получая искреннее удовольствие, однако особых достижений ждать не стоит.

Стрелец

Сегодня очень сильное позитивное влияние благоприятных тенденций – воспользуйтесь этим, чтобы воплотить в жизнь давние планы или одержать долгожданную победу над оппонентами. Успех сопутствует многим начинаниям, вы быстро усваиваете новую информацию и с легкостью находите причинно-следственные связи между происходящими событиями. В отличие от окружающих, вы не поддаетесь иллюзиям и заблуждениям.

Козерог

Сегодня предстоит столкнуться с массой трудностей самого разного толка, однако преодолеть их вполне реально. Ваша задача – найти людей, которые не только дадут мудрый совет, но и окажут конкретную помощь в решении насущных проблем. К поступающим предложениям следует относиться с осторожностью, не спешите соглашаться, даже если они кажутся очень заманчивыми – скорее всего, вас просто водят за нос.

Водолей

Сегодня у вас столько желаний и планов, что исполнить их все попросту невозможно. Однако реализовать хотя бы некоторые мечты вполне реально – нужно лишь проявить должную изобретательность и креативность. Помните, что пути к достижению целей гораздо короче и проще, чем это казалось ранее. Для начала достаточно просто поверить в успех и сделать первые шаги навстречу мечте.

Рыбы

День начинается крайне неудачно и вполне может продолжиться в том же духе, если ничего не предпринимать. Утром эмоциональный фон будет крайне нестабильным – вы склонны впадать в панику буквально по любому поводу, теряете душевное равновесие from случайных замечаний и даже недобрых взглядов.

Автор: Семен Подгорный