Любовный гороскоп на сегодня, 18 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 18 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день просто идеально подходит для того, чтобы наконец-то уделить достаточно времени своей второй половинке. Вам определенно следует постараться как можно быстрее разобраться со всеми неотложными делами, завершить все текущие проекты и освободить свое расписание. Ваш любимый человек уже давно ощущает недостаток вашего внимания и заботы. Ему так не хватает теплоты ваших объятий, искренности разговоров, романтичных сюрпризов и просто каждой проведенной вместе минуты. Поэтому каждое проявление заботы и ласки с его стороны будет восприниматься им как настоящее счастье.

Телец

Сегодняшний день преподнесет массу приятных сюрпризов для тельцов в сфере личных отношений. Звезды сошлись таким образом, что ваши возможности идеально совпадут с вашими желаниями в этой области. Вы сможете почувствовать себя настоящим волшебником, исполняющим любые мечты для своего любимого человека. Предоставьте полную свободу своей фантазии и креативности, чтобы удивить и очаровать свою вторую половинку. Превратите этот день в незабываемое приключение для вас двоих. Главное - используйте свои возможности с умом, делая акцент на совместное счастье и гармонию отношений.

Близнецы

Для близнецов сегодняшний день станет проверкой на прочность их чувств и намерений в отношении любимого человека. Если вы действительно серьезно настроены добиться взаимности и расположения от понравившейся вам особы, то придется приложить максимум усилий. Возможно, потребуются большие физические и эмоциональные затраты, а также материальные вложения. Путь к сердцу избранника может оказаться тернистым, но никто не обещал, что будет легко. Поэтому проявите настойчивость и терпение, и успех обязательно придет.

Рак

Ракам звезды советуют проявить осторожность и тактичность по отношению к своему партнеру. Если вы заметили в его поведении какие-то странности или перемены, не стоит сразу приставать с расспросами и выпытыванием подробностей. Дайте любимому человеку пространство и время, чтобы самому решить - стоит ли посвящать вас в свои переживания. Не давите, не контролируйте каждый шаг, проявите доверие и терпение. Когда придет время, он сам все расскажет. А пока просто будьте рядом и поддерживайте, не заостряя внимания. Такие отношения принесут гораздо больше счастья.

Лев

Львам звезды предрекают, что сегодня их вторая половинка может случайно обнаружить некую тайну из их прошлого или настоящего, которую они тщательно скрывали. Совершенно непонятно, почему именно в этот день правда должна выплыть наружу. Но коли такое произошло, то стоит быть готовым к серьезным объяснениям, оправданиям, а возможно даже и к мольбам о прощении. Искреннее раскаяние и мольбы о пощаде могут оказаться весьма уместны в сложившейся ситуации. Главное - не терять самообладания и идти до конца в своем стремлении сохранить отношения.

Дева

Девам звезды советуют несколько сбавить пыл в проявлении чрезмерного внимания и заботы о своем партнере. Вы и так окружаете его постоянной предупредительностью, стараетесь предвосхитить любое желание, делаете все возможное ради его счастья и комфорта. Однако взамен не всегда получаете должную благодарность и ответную самоотдачу. Это вас справедливо обижает. Возможно, настало время чуточку приглушить свой пыл и проявлять чуть меньше внимания к любимому человеку. Тогда он обязательно это заметит, задумается о причинах и, быть может, наконец оценит ваши старания и полюбит так же сильно как вы его.

Весы

Для Весов это удивительный день, полный приятных открытий в личной жизни. Оказывается, задача добиться взаимности и гармонии в отношениях гораздо проще, чем вы думали. Ваша вторая половинка буквально раскроет вам глаза на истинное положение вещей в вашем союзе, и это не может не радовать. Вы по достоинству оцените ее прозорливость и мудрость, и вам нестерпимо захочется засыпать ее благодарными поцелуями и объятиями. Не отказывайте себе и своему любимому человеку в этом маленьком удовольствии. Взаимное счастье - лучший дар и награда за все трудности.

Скорпион

Для Скорпионов этот день принесет желание их половинки взять небольшой тайм-аут в отношениях, отдохнуть друг от друга и передохнуть от переполняющих чувств. Постарайтесь с пониманием отнестись к этой потребности партнера и не навязывать ему свое общество. Не предлагайте встретиться больше одного раза в день, не осаждайте звонками и сообщениями, дайте пространство и свободу. Радуйтесь любому проявлению внимания с его стороны как подарку и не требуйте большего. Такая тактичность и терпение в скором времени будут вознаграждены еще более крепкими и гармоничными отношениями.

Стрелец

Стрельцам звезды сулят этот день последним шансом решить назревшие проблемы в личной жизни. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня, и тем более то, с чем вы периодически тянете уже не первый день или даже неделю. Если вы промедлите и не предпримете решительных действий, то рискуете потерять свою любовь раз и навсегда. Последствия могут быть плачевными и для ваших отношений, и для вашего душевного состояния. Поэтому возьмите ситуацию в свои руки и приложите все усилия, чтобы все наладилось.

Козерог

Для Козерогов этот день станет щедрым на удивительные открытия и совпадения в личной сфере. Вполне вероятно, что два самых дорогих вам человека окажутся давно знакомыми людьми, без вашего ведома общавшимися все это время. Или же вы случайно обнаружите, что уже не один год трудитесь бок о бок со своей юношеской любовью, которую считали давно потерянной. Какие выводы вы сделаете из этих открытий, зависит только от вас. Но в любом случае, это станет хорошим поводом задуматься о ваших истинных чувствах и приоритетах в жизни.

Водолей

Водолеям звезды предрекают этот день нелегким испытанием на прочность их чувств и отношений. Вам будет крайне сложно привлечь к себе внимание любимого человека и удержать его рядом. Кажется, весь мир вокруг так и манит его приключениями, впечатлениями, новыми знакомствами и соблазнами. И ничто из того, что предпринимаете вы, не помогает отвлечь от всего этого и сосредоточиться только на вас. Не отчаивайтесь раньше времени и продолжайте бороться за его любовь. Возможно, эта буря скоро утихнет, и ваши отношения выйдут из испытаний еще более крепкими.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться сегодня с некоторыми сложностями в общении с любимым человеком по причине несовпадения логики и образа мыслей. Для вашего избранника ваши поступки и выводы могут показаться совершенно иррациональными и необъяснимыми. Но если отношения действительно крепкие, то со временем ваши половинки сумеют найти взаимопонимание. И удивительная способность любви раскрывать в людях самые лучшие качества в очередной раз докажет свою непреходящую силу, превратив возможные разногласия в еще один повод для сближения.

Автор: Семен Подгорный