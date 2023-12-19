Любовный гороскоп на сегодня, 20 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 20 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня выяснится, что ваш любимый человек уже достаточно давно испытывает какую-то обиду по отношению к вам, однако по непонятным для вас причинам предпочитал это не афишировать и держать в себе. В связи с этим вам следует не только выяснить, из-за чего конкретно он стал питать эту обиду, но и понять, почему же он решил не открываться вам по этому поводу, храня все в себе. Такая ситуация явно не способствует укреплению ваших отношений, поэтому важно сделать все, чтобы в дальнейшем между вами не накапливалось никаких невысказанных обид.

Телец

На сегодняшний день ваш любимый человек серьезно озадачится вопросом относительно перспектив дальнейшего развития ваших с ним отношений. В этой связи вам очень важно приложить максимум усилий для того, чтобы будущее, которое он видит вместе с вами, рисовалось ему в самых радужных красках – ярким, привлекательным и многообещающим. В противном случае ему может оказаться крайне сложно остаться с вами дальше в паре.

Близнецы

Если вы уже давно планировали важный разговор со своим любимым человеком, однако по каким-то причинам все никак не можете его завести, то сегодняшний день как раз подходящее время, чтобы попробовать подойти к этой беседе с другой стороны. В конечном итоге не так уж и принципиально, с чего именно начинать разговор и чем его заканчивать – главное, чтобы само содержание беседы было правильным, конструктивным и достойным, затрагивало действительно важные для вас обоих темы.

Рак

На сегодняшний день вам следует проявить инициативу и даже некоторую напористость в отношениях со своим любимым человеком. Пусть он увидит, что у вас тоже есть собственное мнение по многим вопросам, свои принципы и свой особый взгляд на некоторые проблемы вашей пары, который тоже необходимо обязательно принимать во внимание и учитывать. А то, кажется, о вас уже начали потихоньку забывать в последнее время.

Лев

Не стоит сегодня стесняться в разговоре со своим любимым человеком и скрывать то, что вам в нем чего-то не нравится или вызывает недовольство. Терпеть какие-то его недостатки или неприятные черты характера на протяжении долгого времени будет довольно сложно – возможно, их все-таки удастся как-то минимизировать или сгладить? В любом случае, сегодняшний день вполне подходящее время для того, чтобы поднять и обсудить подобные непростые вопросы в отношениях.

Дева

К сожалению, сегодняшний день не самый благоприятный для новых знакомств и появления в вашей жизни каких-то новых людей, так как в случае их появления проблемы в отношениях с вашим нынешним любимым человеком станут просто неизбежны. В вашей второй половинке именно сегодня проснется настоящий ревнивец, и он будет ревновать вас буквально ко всем без исключения – даже к неодушевленным предметам вроде фонарных столбов.

Весы

С точки зрения вашего партнера, вы сегодня будете совершенно невыносимы – крайне непонятливы, ужасно тяжелы в общении и просто неимоверно сложны для взаимопонимания. А вот с вашей собственной точки зрения, все эти качества в полной мере присущи именно ему. Так что сегодня вы рискуете провести вместе не самый приятный и комфортный день в своих отношениях. Так не лучше ли вам просто побыть какое-то время поодаль друг от друга?

Скорпион

В течение этого дня вам будет особенно сложно понять, какие перспективы ждут вас и вашего любимого в будущем – каким оно видится вам вместе, будет ли оно вообще и стоит ли строить серьезные планы. К сожалению, сегодня размышлять над этими вопросами бессмысленно – все равно ни к какому конкретному решению вы так и не придете, зато испортите себе настроение запросто.

Стрелец

На сегодняшний день ваш любимый человек абсолютно не догадывается о том, что вы столкнулись с какими-то серьезными проблемами на работе, в процессе обучения или в общественной жизни. Он искренне полагает, что именно он является единственной причиной вашего плохого расположения духа в последнее время, за что, естественно, осуждает самого себя весьма строго. Постарайтесь объяснить ему, что на самом деле все обстоит совершенно не так.

Козерог

На сегодняшний день вы вдруг поймете, что ваш любимый человек, возможно, недостаточно хорош для столь высокого звания, которого он удостоился. Что ж, в таком случае взвесьте в уме все аргументы «за» и «против» его достоинств, расставьте приоритеты в нужном порядке, а после этого просто забудьте обо всем и прислушайтесь к своему сердцу. Именно оно подскажет вам единственно верный ответ на этот непростой вопрос.

Водолей

Сегодняшний день – превосходное время для совместных открытий с вашей второй половинкой. Это могут быть открытия самого разного толка: будь то новый район в вашем любимом городе, новый оригинальный сорт кофе или даже новые, ранее неизведанные чувства по отношению друг к другу. Главное, чтобы вы вместе пришли к какому-то важному решению, которое окажется для вас обоих неожиданным, но в то же время особенно волнующим и значимым.

Рыбы

На сегодняшний вечер вам определенно стоит удивить и поразить своего любимого человека тем, насколько вы можете быть талантливы на кухне. Приготовьте что-нибудь особенное, даже если это будет всего лишь обычный бутерброд или яичница. Главное тут – проявить фантазию и соединить продукты таким необычным и креативным способом, который не сможет оставить вашего партнера равнодушным.

Автор: Семен Подгорный