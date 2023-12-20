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Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Cегодня ваши отношения с любимым человеком могут претерпеть серьезные изменения. Возможно, он увлечется какими-то новыми технологиями или идеями и захочет поделиться ими с вами, вовлечь вас в это. Будьте готовы уделить этому достаточно времени и внимания, возможно, придется пожертвовать чем-то ради этих новых увлечений любимого человека. Но не стоит отмахиваться или игнорировать это - покажите свою поддержку, проявите интерес, это позитивно скажется на ваших отношениях.

Телец

Cсегодняшний день располагает к размышлениям о ваших чувствах и отношениях с близкими людьми. Вы можете серьезно задуматься о том, кого вы по-настоящему любите, испытываете ли вы настоящую глубокую любовь к кому-то из своего окружения. Скорее всего, окончательного ответа вы не найдете, но сделаете еще один шаг на пути к пониманию себя и своих чувств. Прислушайтесь к сердцу.

Близнецы

Cегодня для вас важно почувствовать, что вы действительно нужны своему любимому человеку. Однако он может быть сейчас слишком поглощен своими делами и не проявлять должного внимания. Постарайтесь тактично, но твердо дать ему понять, что вам не хватает его заботы и ласки. Открыто поговорите о своих чувствах, возможно, ваш партнер просто не осознает свою холодность в последнее время.

Рак

Сегодня вы можете почувствовать себя очень неуверенно и уязвимо в отношениях, как в первый раз. Любой важный шаг будет даваться нелегко. Но не стоит этого бояться - даже если сначала будет неловко и страшновато, в целом это принесет вам много положительных эмоций и сблизит с партнером. Поэтому если вы что-то запланировали или давно хотели сделать, смело воплощайте задуманное!

Лев

В этот день вам лучше не жаловаться любимому человеку на свои неудачи и печали. С большой долей вероятности вы не встретите ожидаемого сочувствия и поддержки - скорее, услышите длинную лекцию о том, как вам следует себя вести. Это может быть обидно и неприятно. Постарайтесь обсудить свои проблемы с кем-то другим, с любимым лучше сейчас избегать негативных тем.

Дева

В этот день вы можете почувствовать в себе удивительную целительную силу для своего партнера. Ваши ласка, забота, доброе слово и прикосновение будут для него лучшим лекарством. Проявите свои лучшие качества заботливой и внимательной подруги жизни — это пойдет на пользу отношениям. Пусть этот день наполнится теплом и искренностью!

Весы

Ваш любимый человек сегодня может осознать, что многие его усилия ради вас были напрасными и не принесли желаемых результатов. Это грустное открытие. Постарайтесь поддержать и утешить его, не дать упасть духом. Напомните о своей любви, расскажите о том, как вы цените его заботу - пусть он не чувствует себя неудачником хотя бы при вас. Ваша поддержка очень важна.

Скорпион

Этот день проверит вас на взаимовыручку и быстроту реакции. Вместе с любимым вы можете попасть в непростую ситуацию, из которой предстоит искать выход. Полагаться только на партнера будет нельзя, как и перекладывать всю ответственность на него. Только общими усилиями, поддерживая друг друга, вы сможете найти оптимальное решение. Так что держитесь рядом и не расстраивайте свою вторую половинку!

Стрелец

Прекрасный день, чтобы устроить самим себе небольшой личный праздник и предаться сладким мечтам о будущем. Не стоит сегодня соприкасаться с суровой реальностью - лучше помечтать и побыть в своем сказочном мире. А там - кто знает - может быть, сбудутся и самые фантастические ваши желания! Поверьте, в чудо и будьте счастливы!

Козерог

В этот день ваш любимый человек может захотеть максимально сблизиться с вами, стать еще роднее и ближе. Он будет предпринимать всяческие усилия ради этого. Будьте отзывчивы, старайтесь облегчить ему путь к вашему сердцу - не отталкивайте искренние порывы, даже если они кажутся излишне навязчивыми. Поддержите стремление быть вместе!

Водолей

Сегодня ваш любимый видит в вас то, чего на самом деле пока нет, - некий идеальный образ. Возможно, вы даже чувствуете себя не совсем комфортно от такого незаслуженного восхищения и похвал. Но не спешите разрушать его иллюзии - этот мираж рассеется со временем сам, а пока пусть ваша половинка наслаждается придуманным образом идеальных отношений.

Рыбы

Этот день может принести некоторые проблемы в отношениях с любимым человеком. Вместо того чтобы разбираться в сложившейся ситуации вдвоем, вы скорее всего побежите за помощью и советами к друзьям и знакомым. Возможно, иногда это и уместно, но сейчас лучше все же попытаться решить возникшие вопросы без постороннего вмешательства, основываясь только на собственном понимании ситуации. Пора научиться брать ответственность за отношения на себя.

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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