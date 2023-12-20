Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Cегодня ваши отношения с любимым человеком могут претерпеть серьезные изменения. Возможно, он увлечется какими-то новыми технологиями или идеями и захочет поделиться ими с вами, вовлечь вас в это. Будьте готовы уделить этому достаточно времени и внимания, возможно, придется пожертвовать чем-то ради этих новых увлечений любимого человека. Но не стоит отмахиваться или игнорировать это - покажите свою поддержку, проявите интерес, это позитивно скажется на ваших отношениях.

Телец

Cсегодняшний день располагает к размышлениям о ваших чувствах и отношениях с близкими людьми. Вы можете серьезно задуматься о том, кого вы по-настоящему любите, испытываете ли вы настоящую глубокую любовь к кому-то из своего окружения. Скорее всего, окончательного ответа вы не найдете, но сделаете еще один шаг на пути к пониманию себя и своих чувств. Прислушайтесь к сердцу.

Близнецы

Cегодня для вас важно почувствовать, что вы действительно нужны своему любимому человеку. Однако он может быть сейчас слишком поглощен своими делами и не проявлять должного внимания. Постарайтесь тактично, но твердо дать ему понять, что вам не хватает его заботы и ласки. Открыто поговорите о своих чувствах, возможно, ваш партнер просто не осознает свою холодность в последнее время.

Рак

Сегодня вы можете почувствовать себя очень неуверенно и уязвимо в отношениях, как в первый раз. Любой важный шаг будет даваться нелегко. Но не стоит этого бояться - даже если сначала будет неловко и страшновато, в целом это принесет вам много положительных эмоций и сблизит с партнером. Поэтому если вы что-то запланировали или давно хотели сделать, смело воплощайте задуманное!

Лев

В этот день вам лучше не жаловаться любимому человеку на свои неудачи и печали. С большой долей вероятности вы не встретите ожидаемого сочувствия и поддержки - скорее, услышите длинную лекцию о том, как вам следует себя вести. Это может быть обидно и неприятно. Постарайтесь обсудить свои проблемы с кем-то другим, с любимым лучше сейчас избегать негативных тем.

Дева

В этот день вы можете почувствовать в себе удивительную целительную силу для своего партнера. Ваши ласка, забота, доброе слово и прикосновение будут для него лучшим лекарством. Проявите свои лучшие качества заботливой и внимательной подруги жизни — это пойдет на пользу отношениям. Пусть этот день наполнится теплом и искренностью!

Весы

Ваш любимый человек сегодня может осознать, что многие его усилия ради вас были напрасными и не принесли желаемых результатов. Это грустное открытие. Постарайтесь поддержать и утешить его, не дать упасть духом. Напомните о своей любви, расскажите о том, как вы цените его заботу - пусть он не чувствует себя неудачником хотя бы при вас. Ваша поддержка очень важна.

Скорпион

Этот день проверит вас на взаимовыручку и быстроту реакции. Вместе с любимым вы можете попасть в непростую ситуацию, из которой предстоит искать выход. Полагаться только на партнера будет нельзя, как и перекладывать всю ответственность на него. Только общими усилиями, поддерживая друг друга, вы сможете найти оптимальное решение. Так что держитесь рядом и не расстраивайте свою вторую половинку!

Стрелец

Прекрасный день, чтобы устроить самим себе небольшой личный праздник и предаться сладким мечтам о будущем. Не стоит сегодня соприкасаться с суровой реальностью - лучше помечтать и побыть в своем сказочном мире. А там - кто знает - может быть, сбудутся и самые фантастические ваши желания! Поверьте, в чудо и будьте счастливы!

Козерог

В этот день ваш любимый человек может захотеть максимально сблизиться с вами, стать еще роднее и ближе. Он будет предпринимать всяческие усилия ради этого. Будьте отзывчивы, старайтесь облегчить ему путь к вашему сердцу - не отталкивайте искренние порывы, даже если они кажутся излишне навязчивыми. Поддержите стремление быть вместе!

Водолей

Сегодня ваш любимый видит в вас то, чего на самом деле пока нет, - некий идеальный образ. Возможно, вы даже чувствуете себя не совсем комфортно от такого незаслуженного восхищения и похвал. Но не спешите разрушать его иллюзии - этот мираж рассеется со временем сам, а пока пусть ваша половинка наслаждается придуманным образом идеальных отношений.

Рыбы

Этот день может принести некоторые проблемы в отношениях с любимым человеком. Вместо того чтобы разбираться в сложившейся ситуации вдвоем, вы скорее всего побежите за помощью и советами к друзьям и знакомым. Возможно, иногда это и уместно, но сейчас лучше все же попытаться решить возникшие вопросы без постороннего вмешательства, основываясь только на собственном понимании ситуации. Пора научиться брать ответственность за отношения на себя.

Автор: Семен Подгорный