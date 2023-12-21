Любовный гороскоп на сегодня, 22 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды предрекают, что Ваш любимый человек будет настроен достаточно замкнуто и не захочет делиться своими переживаниями. Он предпочтет сохранить их при себе, вглубь своей души, не вынося на поверхность. Уважайте его право на личное пространство и не пытайтесь вторгнуться в него. Если он сочтет нужным поделиться чем-то сокровенным, Вы будете первым, кому он это откроет.

Телец

Для Тельцов, не чуждых табачного дыма, сегодня настал прекрасный день, чтобы бросить эту вредную привычку. Звезды расположены очень благоприятно для оздоровления и очищения организма, и Ваша вторая половинка, похоже, тоже уже давно втихомолку намекает Вам на необходимость отказаться от сигарет. Однако лучше поступать постепенно, а не резко, иначе неизбежны приступы тоски и депрессии от нестерпимого влечения затянуться снова.

Близнецы

Несмотря на поддержку любимого человека, сегодня Вас будут одолевать тоска и ощущение полного одиночества. Постарайтесь не слишком обременять близкого своими проблемами, попытайтесь хотя бы отчасти совладать с ними в одиночку. Иначе этот день может оказаться тяжелым испытанием для вас обоих.

Рак

Руководствуйтесь сегодня в общении с любимым исключительно голосом собственной совести - именно она будет подсказывать самые верные решения и оценки всем Вашим поступкам. Прислушивайтесь к этому внутреннему голосу, и Вы не ошибетесь.

Лев

Сегодня Вы, похоже, сорите деньгами куда больше обычного, причем вовсе не на предметы первой необходимости. Однако Вы имеете полное право иногда себя побаловать! Вашей второй половинке, пожалуй, лучше не знать о том, куда делась очередная приличная сумма. Иначе не миновать скандала по этому поводу. Так что пусть лучше думает, будто ее и в помине не было.

Дева

Сегодняшний день обещает быть довольно расточительным для Вашего кошелька. Причем тратиться Вы будете в основном на своего любимого, даже если он ни о чем Вас не просил и вообще может быть не в восторге от Вашей щедрости. Тем не менее, Ваше внимание станет для него приятным сюрпризом, заставит улыбнуться. Так что не стоит себя ограничивать!

Весы

Сегодня любые Ваши слова и действия будут восприниматься второй половинкой крайне буквально, подчас даже чересчур прямолинейно. Настолько, что Вам порой станет не по себе от таких категоричных трактовок Вашего поведения. Не переживайте, уже завтра ситуация нормализуется.

Скорпион

Сегодня перед Вами откроется обилие разнообразных вариантов выбора, и определиться будет довольно легко. Однако Ваша половинка, скорее всего, растеряется от такого изобилия и начнет мешать Вам принять окончательное решение своими сомнениями и колебаниями. Возможно, в ее словах будет доля истины, но скорее Просто дайте ему понять, что Вы всегда с ним рядом. Это для него сейчас важнее всего.

Стрелец

Не волнуйтесь чрезмерно за любимого человека. У него все будет в порядке, поверьте. Ваша излишняя тревога лишь добавит ему хлопот и нервотрепки. Просто дайте ему понять, что Вы с ним рядом и всегда будете рядом, несмотря ни на что. Это для него сейчас важнее всего.

Козерог

Ваши чувства к второй половинке сегодня напоминают музыку Баха - торжественные, глубокие, со сложными переливами, с легкой тревожной ноткой и в то же время невероятно прекрасные. Классическую музыку, увы, трудно передать словами - лучше послушайте сами, чтобы почувствовать всю гамму Ваших эмоций в этот день.

Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет счастлив от сознания того факта, что Вы - часть его жизни. Постарайтесь хотя бы на один день полностью соответствовать тому идеальному образу, который он для себя нарисовал. Пусть это непросто, но ради него стоит приложить усилия.

Рыбы

Сегодня прекрасный момент, чтобы представить свою вторую половинку друзьям, если они еще не знакомы. Вероятность того, что они поймут и примут друг друга, очень высока именно в этот день. В другое время шансы на взаимную симпатию будут гораздо ниже, так что не упустите свой шанс!

Автор: Семен Подгорный