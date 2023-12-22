Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Хотя сегодняшний день и не лишен позитива, по-настоящему ощутят положительное влияние звезд лишь те, кто обладает тонкой интуицией и способен правильно понимать как собственные эмоции, так и чувства окружающих. Люди с толстой кожей, руководствующиеся исключительно логикой и рассудком, эгоисты, не интересующиеся мнением других, скорее всего не добьются успеха.

Крайне важно прислушиваться к чужим советам, рассматривать любую ситуацию с разных сторон. Если вы склонны к мистике и эзотерике, обратитесь за помощью к Таро, рунам или другим оккультным практикам, эффективность которых для вас бесспорна.

ОвенПеред Овнами открывается день, полный позитивной энергии и обещающий легкость во всех начинаниях. Вы настолько активны и решительны, что даже не замечаете усилий, которые необходимо прилагать на пути к цели. Вы твердо убеждены в грядущем успехе, и близкие разделяют ваш оптимизм. Отличный момент для оказания помощи родным и друзьям - вы без труда разрешите их проблемы, а отношения в семье станут еще более теплыми и доверительными.

Телец

Нестабильное эмоциональное состояние и нехватка терпения могут омрачить в целом благоприятный день для Тельцов. Ваши откровенные, порой резкие высказывания способны спровоцировать ссору или нечаянно задеть чувства близкого человека. Любые, даже незначительные, неприятности выводят вас из равновесия.

Близнецы

Этот день преподнесет Близнецам массу сюрпризов, из-за которых, возможно, придется скорректировать планы. Однако перемены не раздражают, а скорее воодушевляют вас. Перспектива внести в свою жизнь нечто новое и увлекательное кажется весьма привлекательной. Прекрасный момент для встречи с друзьями детства и одноклассниками – вы с радостью убедитесь, что былая симпатия никуда не исчезла.

РакВсе складывается как нельзя лучше, даже мелких неурядиц не предвидится. Интуиция четко указывает Ракам верное направление – когда стоит активно действовать, а когда лучше повременить. Новые знакомства сулят перспективные отношения, люди, с которыми сведет судьба, сыграют заметную роль в судьбе Раков. Вероятны приглашения на светские мероприятия, конференции, семинары.

Лев

К сожалению, день не задался и проходит далеко не лучшим образом. Дел по горло, приходится спешить, что совсем не по нраву Львам. Тяготит и отсутствие помощников – работать в одиночку тоже не хочется. К тому же злые языки могут подпортить репутацию.

Дева

Возможна встреча с людьми, чье вмешательство в ваши дела в прошлом уже приводило к неприятным последствиям. Разговоры отнимут много времени и сил. Также вероятно получение новостей, которые могут оказаться важнее, чем вы думали.

ВесыБлагодаря тонкой интуиции Весы с легкостью отличат перспективные проекты от бесперспективных, что позволит решить немало финансовых проблем. Ваша целеустремленность на работе производит хорошее впечатление на начальство, можно рассчитывать на повышение. Также возможны удачные деловые контакты с иностранцами.

Скорпион

Несмотря на некоторую скудость событий, день проходит спокойно и не тревожит Скорпионов. Вы с достоинством переносите ожидание исполнения желаний, поскольку не сомневаетесь в их скорой реализации. Вероятны интересные открытия, получение ценной информации. Хорошее время для крупных сделок.

Стрелец

Стрельцы движутся к цели, не замечая препятствий на пути и игнорируя недовольство окружающих. Скорее всего вы получите новую информацию, позволяющую разобраться в сложных ситуациях и наметить планы на будущее. Вторая половина дня подойдет как для деловых переговоров, так и романтических свиданий – ваше обаяние будет особенно ярким.

Козерог

Звезды благоволят Козерогам, предоставляя шанс достичь внушительных высот. Стоит довериться интуиции – она подскажет оптимальную стратегию для получения лучших результатов. Полезно также чтение познавательной литературы; информация, кажущаяся сейчас бесполезной, вскоре пригодится. Вы демонстрируете дальновидность и проницательность, поэтому с легкостью находите выход из сложных ситуаций.

Водолей

Продуктивный и плодотворный день. Вы успешно реализуете намеченные цели, преодолевая все препятствия на пути и обретая новых союзников, чья поддержка фактически гарантирует дальнейшие победы. Тем не менее, стоит соблюдать осторожность в общении – человек, которого вы случайно обидели, может стать врагом надолго.

Рыбы

Сильно хочется побаловать и порадовать себя, и такая возможность есть, однако вы выбираете не самые разумные способы. Старайтесь свести траты к минимуму – сегодня вы слишком легкомысленно расстаетесь с деньгами, о чем вскоре пожалеете. Деловая активность снижена, вы постоянно откладываете сложные задачи, перекладывая их на других, что чревато плачевными результатами.

Автор: Семен Подгорный