Любовный гороскоп на сегодня, 23 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 23 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня для Вашего любимого человека крайне важно понимать, что общение с ним значимо и для Вас. Ему необходимо ощущать, что его чувства и забота о Вас не напрасны, что он не изливает их в пустоту, а находит отклик и взаимность. Приложите максимум усилий, чтобы Ваша вторая половинка почувствовала себя по-настоящему нужной и дорогой для Вас. Дайте ему это ощущение своими словами, жестами, взглядами.

Телец

В этот день Вашему избраннику будет нелегко понять смысл Ваших слов и действий. Ваша загадочность и неопределенность могут его смутить и даже напугать. Постарайтесь максимально прояснить свои намерения, чтобы между вами не возникло недопонимание и отчуждение. Иначе дальнейшее общение может оказаться весьма затруднительным.

Близнецы

Сегодня полезно будет вспомнить о том времени, когда вы только начинали отношения. Вспомните свои первые свидания, чувства от первых прикосновений и поцелуев, момент признания в любви, когда поняли, что чувства взаимны. Возможно, имеет смысл попытаться вернуть хотя бы частично те ощущения новизны и волнения, свойственные началу отношений.

Рак

На сегодняшний день Вас будут одолевать тревожные мысли и чувства, вызванные странным поведением любимого человека. Постарайтесь разобраться в причинах его действий и слов, чтобы хотя бы отчасти успокоить свои встревоженные эмоции. Возможно, все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Лев

Оказывается, задача сегодняшнего дня гораздо проще, чем Вы изначально полагали. Ваша вторая половинка прояснит реальное положение дел, и Вы с облегчением поймете, что беспокоиться было не о чем. За такие радостные новости Вам sicher захочется расцеловать любимого человека. Не отказывайте себе и ему в этом приятном порыве.

Дева

Посмотрите на свои отношения как бы со стороны, глазами постороннего наблюдателя. Устраивает ли Вас в них все без исключения? Не хотелось бы что-либо изменить кардинальным образом? А теперь вернитесь в реальность и оцените ситуацию уже изнутри. По-прежнему ли Вы хотите вносить серьезные коррективы?

Весы

Разрешите себе проявить слабость и уязвимость рядом с любимым человеком. Можете даже поплакать, если на душе тяжело. Ваша вторая половинка с пониманием отнесется к этому, поддержит, пожалеет, сделает все, чтобы Вам стало лучше. В противном случае Вы рискуете замкнуться в недоступной башне одиночества, из которой Вам предстоит выбираться уже вдвоем.

Скорпион

Сегодня перед Вами встанет непростой выбор между любимым человеком и семьей - родителями, братьями и сестрами. Постарайтесь найти баланс, чтобы никто из близких Вам людей не почувствовал себя оскорбленным или преданным. Тактичность и деликатность - вот что поможет сегодня сгладить острые углы.

Стрелец

Не исключено, что Стрельцы сегодня будут страдать от несчастной любви и проливать горючие слезы по этому поводу. Но есть надежда, что многим удастся взять себя в руки и направить печальное настроение в конструктивное русло. Можно, к примеру, сочинить пару сонетов да рассмотреть ситуацию под другим углом. А на самом деле, уже завтра разбитое сердце снова будет целым.

Козерог

Сегодня Вы осознаете, что не вправе предъявлять к любимому человеку те же требования, что и ко всем предыдущим избранникам. Но справедливо ли с Вашей стороны опускать планку ожиданий? И не рискуете ли Вы в таком случае оказаться в плену иллюзий относительно партнера?

Водолей

Есть вероятность, что сегодня Вы с любимым человеком заговоритесь допоздна. Приятным ли будет Ваш разговор, сказать сложно. Но уже можно с уверенностью констатировать, что завершить его в разумное время и пойти спать будет непросто. Потребуются немалые усилия и сила воли.

Рыбы

Некоторые слова Вашей второй половинки сегодня могут Вас достаточно сильно напугать или насторожить. Возможно, в них действительно таится скрытая угроза. А может это всего лишь плод Вашего богатого воображения. В любом случае, отнеситесь к сделанным выводам максимально осмотрительно.

Автор: Семен Подгорный