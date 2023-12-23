Ежедневный любовный гороскоп по знакам зодиака: воскресенье, 24 декабря 2023 года

Овен

Сон, приснившийся в эту ночь, был пророческим и предсказывал будущее. Постарайтесь вспомнить его детали. Но если не получится - так даже лучше. Порой предсказания лишь мешают: к плохому все равно не подготовишься, а хорошее может оказаться приятным сюрпризом.

Телец

Будьте тактичны в общении с любимым человеком. Сегодня ему сложно понять шутки и намеки, он воспринимает все буквально. Говорите только то, что хотите донести, не больше и не меньше.

Близнецы

Единственное препятствие к благосклонности симпатичного человека или налаживанию отношений с любимым - ваши комплексы. Потратьте время, чтобы убедить себя в их ложности и неуместности. А затем смело штурмуйте свое счастье!

Рак

Сегодня любимому человеку сложно поверить, что у вас все хорошо и движется к светлому будущему. Ему кажется, что что-то неуловимо изменилось к худшему.

Лев

Вокруг царит атмосфера созидания и самосовершенствования. Воспользуйтесь этим, проявите себя с лучшей стороны в личной жизни. Наведите порядок дома – супруг(а) будет доволен(а). Небольшой физический труд сегодня полезен.

Дева

Дев и близких подстерегает невидимая, но ощутимая опасность, связанная с достоинствами. Например, если вы великолепно готовите, не переусердствуйте, чтобы избежать переедания.

Весы

Сегодня кажется, что вы говорите сущую правду, и даже любимый человек, которому вы верите, не сможет вас переубедить. Но стоит к нему прислушаться.

Скорпион

Любимому сегодня непросто понять ваши поступки, кажущиеся нелогичными. Но объяснение лежит на поверхности, стоит только захотеть его увидеть. Хватит ли желания?

Стрелец

Вам не комфортно в придуманной роли в тандеме. Возможно, и любимого она не устраивает. Обсудите, кто есть кто и что делать дальше. Ваши отношения - в ваших руках.

Козерог

Любимому сегодня непросто открыться и поделиться чувствами и страхами. Если вы искренне хотите узнать правду, сделайте все, чтобы вам поверили безоговорочно.

Водолей

Сегодня вы прекрасно проведете день с ребенком вместе с любимым человеком. Если это ваш ребенок, он искренне удивится, что папа и мама стали лучшими друзьями. Чужой ребенок с первого взгляда полюбит таких замечательных дядю и тетю.

Рыбы

Сегодня вы поймете, что были неправы перед любимым, и захотите извиниться. Хорошее намерение! Главное - правильно его воплотить, чтобы вас простили и поняли.

Автор: Семен Подгорный