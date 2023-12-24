Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака: понедельник, 25 декабря 2023 года

Сегодняшний день требует от нас мужества и решительности, чтобы достичь желаемых целей. Придется отказаться от привычных правил и действовать нестандартно, даже если это кажется рискованным. Не каждый найдет в себе силы пойти против общепринятых норм. Возможны разногласия даже между недавними союзниками. Может раздражать как нерешительность партнеров, так и их чрезмерная самоуверенность.

Но отношения между детьми и родителями сегодня крепки как никогда: их объединяют взаимная любовь и почти безграничное доверие. Этим стоит воспользоваться, чтобы восстановить понимание и наладить контакт после каких-либо конфликтов.

ОвенЧтобы преуспеть завтра, Овнам нужно всего две вещи: заранее продуманный план действий и готовность следовать ему неукоснительно. Многие будут пытаться сбить вас с выбранного пути, в том числе те, кто раньше искренне помогал.

Телец

Хороший день для самостоятельной работы и любых занятий в одиночестве. Общение с малознакомыми или неприятными людьми будет казаться особенно утомительным и раздражающим.

Близнецы

Неблагоприятный день для Близнецов. Смягчить удары судьбы поможет только четкий план действий, от которого не стоит отступать, даже если это будет нелегко. Придется преодолевать неудачные обстоятельства, а не просто пережидать бурю.

РакУ Раков высокая деловая активность, ни минуты покоя. Но они довольны, ведь занимаются интересными полезными делами. Хороший день для общения и встреч, все складывается так, как хотелось бы. Удачное время для поездок.

Лев

В поездках будьте предельно внимательны: возможны неприятности. Не беритесь за новое дело, не завершив предыдущее, иначе так и не сосредоточитесь на главном.

Дева

День неплохой, но вы огорчены: планы приходится менять, не обходится без импровизации. Обращайте внимание на мелочи и детали, иначе кто-то может ввести вас в заблуждение или спровоцировать.

ВесыУсиливается позитивное влияние, многие проблемы благополучно решаются. Появляются новые друзья и союзники, вам с радостью протягивают руку помощи в трудной ситуации.

Скорпион

Первая половина дня сложная. Противоречивая информация, неоднозначная ситуация. Придется постараться разобраться во всем, прежде чем действовать. Помогут новые знакомства и информация от старых друзей.

Стрелец

Лучше провести день в одиночестве. Вы склонны провоцировать конфликты, даже если последствия будут для вас неприятными. Стоит снизить активность, учтите, что вы быстрее устаете, чем обычно.

Козерог

Придется пожертвовать собственными планами, чтобы помочь близким с меньшим жизненным опытом. Возможны вынужденные поездки или непредвиденные расходы.

Водолей

Несмотря на благоприятные возможности, настроение портится из-за подозрительности и ожидания подвоха. Трудно сосредоточиться, ошибки неизбежны.

Рыбы

Очень успешный день, который может принести важные победы при правильном использовании обстоятельств. Доверьтесь интуиции, не полагайтесь только на логику. Вероятны многообещающие знакомства и встречи.

Автор: Семен Подгорный