Любовный гороскоп на сегодня, 26 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 26 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день для Овнов обещает быть очень позитивным и благополучным в семейной сфере. Практически все будет складываться как нельзя лучше, что может даже насторожить и заставить заподозрить, что от вас что-то скрывают. Однако не стоит поддаваться излишней мнительности - скорее всего, это только кажется. Лучше расслабиться и насладиться моментом, пока о вас так заботятся и стараются угодить. Используйте этот день, чтобы отдохнуть душой.

Телец

Тельцам звезды не советуют сегодня слишком доверять любимому человеку. Конечно, вряд ли он решится откровенно солгать или обмануть вас - уровень ваших отношений не располагает к подобному. Однако может попытаться разыграть или подшутить - такой уж выдался шуточный день. Будьте начеку и не поддавайтесь на возможные провокации!

Близнецы

Для Близнецов этот день обещает быть очень успешным в плане поддержки со стороны любимого человека. Вам предстоит справиться с каким-то нелегким делом, и ваша вторая половинка выручит, успешно поможет с этой непростой задачей. Причем настолько успешно, что вы сами удивитесь, как легко всё получилось в итоге.

Рак

Любимому человеку Раков сегодня может немного нездоровиться. Однако вы сами сможете вылечить его без всяких лекарств - ваше присутствие, внимание и забота станут лучшим врачеванием. Будьте рядом с ним лично, поговорите по телефону или в видеочате - как вам удобнее. Но живое общение, безусловно, полезнее.

Лев

Львам звезды советуют сегодня немного отвлечься от темы любви и отношений, вокруг которых сейчас, возможно, слишком сильно сосредоточена ваша жизнь. Стоит уделить больше внимания друзьям, хобби, работе, карьере - тому, что вам интересно помимо романтики. Это только пойдет на пользу отношениям с любимым человеком.

Дева

Девам захочется отойти от привычной роли старшего мудрого наставника рядом с партнером. Сегодня вас будет тянуть скорее в детство - к беззаботности, легкости и даже некоторой безбашенности. И звезды обещают, что ваша вторая половинка с радостью Вам в этом подыграет.

Весы

Весы сегодня могут удивиться тому, как легко осуществляются их планы и замыслы. Будет казаться даже, что весь мир танцует под вашу дудку, помогая получить желаемое. В том числе и любимый человек окажет в этом неоценимую поддержку.

Скорпион

Отличное времяпрепровождение для Скорпионов в этот день - строить грандиозные планы на будущее вместе с партнером по отношениям. Только не стоит слишком увлекаться и забывать о реальности - в ближайшее время вряд ли стоит ждать покупки замка в Нормандии. Но вполне реальные цели, намеченные сегодня, вполне могут осуществиться.

Стрелец

С большой долей вероятности любимый человек сделает Стрельцам сегодня такое предложение, от которого будет очень сложно отказаться - да и не захочется. Тем не менее, постарайтесь объективно все взвесить, рассмотрев все за и против, прежде чем принять окончательное решение.

Козерог

Любимому человеку Козерогов будет сегодня непросто понять некоторые особенности ваших пристрастий и предпочтений. Да и не стоит, пожалуй, пытаться объяснить или оправдываться - просто примите друг друга со всеми достоинствами и недостатками и полюбите без всяких вопросов.

Водолей

Любимому человеку Водолеев будет довольно сложно сегодня находиться рядом из-за вашего не самого простого характера. А ему захочется спокойствия, комфорта, стабильности без негативных эмоций. Постарайтесь проявить больше заботы и нежности.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сегодня позаботиться о кулинарном разнообразии в семье. Если меню последнее время было однообразным и скучным, пришло время проявить фантазию и приготовить что-то новое и необычное. Можно почитать книги о полезной и вкусной пище, найти интересные рецепты и удивить близких.

Автор: Семен Подгорный