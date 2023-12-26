Любовный гороскоп на сегодня, 27 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 27 декабря 2023 года, для всех знаков зодиакаОвен

Сегодня Овны будут очень вспыльчивы и раздражительны из-за влияния планет. Это сильно скажется на их отношениях с любимым человеком. Скорее всего, партнер будет стараться избегать общества Овна, чтобы не вызвать его гнев. И это вполне объяснимая реакция с его стороны. Овну не стоит обижаться, если любимый человек захочет побыть в одиночестве. Лучше успокоиться и подумать о том, как исправить ситуацию.

Телец

Сегодня Тельцам придется быть очень терпеливыми, так как их партнеру будет трудно принять какое-либо важное решение. Им не хватит уверенности и решительности. Поэтому Тельцу придется взять ситуацию в свои руки - поддержать любимого человека, подтолкнуть к нужному решению или удержать от необдуманного шага. От мудрости Тельца будет зависеть благополучие партнера.

Близнецы

Если у Близнецов есть дети, то сегодня им будет особенно сложно найти с ними общий язык. Близнецы, даже из самых добрых побуждений, будут предъявлять чрезмерные требования к своим чадам. Стоит вспомнить, как они сами в детстве реагировали на завышенные ожидания родителей. Это поможет понять детей и нормализовать отношения в семье.

Рак

Любимый человек Рака сегодня не захочет надолго оставлять его одного. Он будет уверен, что с Раком обязательно что-то случится в его отсутствие. Раку нужно убедить партнера в том, что он взрослый самостоятельный человек, который может позаботиться о себе какое-то время. Иначе это чрезмерное беспокойство со стороны любимого человека может утомить.

Лев

Сегодня Львы очень заботливы и внимательны по отношению к своей второй половинке. Они делают все возможное, чтобы партнер был счастлив. Но иногда это остается незамеченным и неоцененным по достоинству. Львам стоит проявлять чуть меньше заботы, чтобы заставить любимого человека задуматься и начать дорожить отношениями.

Дева

Девам сегодня нужно хорошо вспомнить некоторые детали из жизни своего партнера и продемонстрировать свою осведомленность в нужный момент. Даже если биография любимого человека не слишком увлекательна, придется изучить ее от и до. Эти знания еще могут пригодиться для укрепления отношений.

Весы

Для Весов этот день будет удачным, только если рядом с ними будет находиться любимый человек. Даже если не физически, то Весы должны точно знать, что о них думают, переживают и ждут. Такая эмоциональная поддержка поможет Весам достичь успеха в делах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам захочется сделать свой мир немного лучше. Можно начать с малого - организовать домашний субботник вместе с семьей. Пусть даже результаты таких усилий будут не очень заметны, главное, что они есть. А сплоченность семьи только укрепится.

Стрелец

У Стрельцов сегодня появится возможность загадать желание, которое сбудется при помощи добрых сил Вселенной. Желание можно загадать для себя, но лучше пожелать счастья и радости своим близким, особенно любимому человеку. Тогда оно принесет максимум пользы для всех.

Козерог

Сегодня Козероги узнают от своей второй половинки очень важную для них информацию, которая изменит их жизнь как минимум на следующую неделю. Скорее всего, любимый человек даже не подозревает о важности того, что он сообщит. Поэтому реакция Козерога будет для него полной неожиданностью.

Водолей

К сожалению, у Водолеев сегодня высок риск потерять близкого человека, если они будут недостаточно тактичны и внимательны. Стоит перестраховаться, проявить максимум заботы о партнере, чтобы сохранить хрупкие отношения. Даже если это покажется навязчивым, сейчас важно не упустить любимого.

Рыбы

Рыбам не помешает продемонстрировать сегодня свои разнообразные интересы и увлечения. Любимый человек будет приятно удивлен, что Рыбы интересуются не только им, но и музыкой, литературой, спортом и многим другим. Это позволит открыться с новой стороны и сблизит их еще больше.

Автор: Семен Подгорный