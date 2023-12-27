Любовный гороскоп на сегодня, 28 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 28 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

На сегодняшний день ваша вторая половинка будет ожидать от вас выполнения каких-то непонятных и туманных желаний, суть которых даже для нее самой не ясна до конца. Придется проявить поистине телепатические способности, чтобы разгадать эти загадочные ожидания и исполнить их, в противном случае приготовьтесь столкнуться с волной придирок и капризов со стороны любимого человека. К счастью, подобное настроение у него не задержится надолго.

Телец

На сегодня у вашей второй половинки запланирован какой-то сюрприз для вас, настолько неожиданный и экстравагантный, что вы только сможете изумленно смотреть на него, разинув рот. Звезды очень надеются, что это будет именно приятным сюрпризом, который принесет радость вам обоим.

Близнецы

Cегодня гармония и стабильность царят в ваших семейных отношениях. Наслаждайтесь этим нечастым состоянием спокойствия! Все разногласия и недопонимание ушли на задний план, так что вам не придется выяснять, почему грязные носки постоянно оказываются под кроватью. Сегодня вы их там точно не обнаружите - они аккуратно лежат в корзине для белья, как и положено.

Рак

На сегодняшний день вы поймете, насколько глубоко знаете своего любимого человека - все его желания, предпочтения и привычки. Постарайтесь использовать эти знания себе на пользу, чтобы улучшить взаимопонимание в отношениях. В противном случае, зачем они вам вообще нужны?

Лев

В доме Львов сегодня может случиться кое-что такое, от чего они будут не слишком довольны, хотя и не будут знать, что именно произошло. Скорее всего, к кому-то из членов вашей семьи неожиданно нагрянут гости, из-за чего придется либо готовить для них, либо убирать после их ухода, либо расстраиваться, что ваши планы на день совершенно испорчены.

Дева

В этот день ваша половинка может вести себя неадекватно и совершенно непредсказуемо для окружающих. Но только не для вас - ведь вы давно выучили все модели его поведения наизусть. Придется объяснять другим людям, в чем дело, и даже предупреждать их о возможных опасностях.

Весы

Не стесняйтесь сегодня попросить прощения у любимого человека, даже если не чувствуете конкретной вины перед ним. Постарайтесь быть максимально искренними и покайтесь во всех своих грехах, даже самых надуманных и гипотетических. Ваша вторая половинка будет приятно удивлена и тронута таким поведением.

Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку придется много общаться с другими людьми, так что на вас может не хватить ни его времени, ни сил, ни желания. Постарайтесь спокойно и с пониманием отнестись к этому неприятному факту. Как бы вы ни реагировали, все равно это ни на что не повлияет.

Стрелец

Вы медленно, но верно приближаетесь к своей цели. Поздравьте себя - сегодня вы сделали ещё пару шагов на этом пути. Это может показаться немного, но каждый шаг в нужном направлении - уже достижение. Вы движетесь успешно, так держать!

Козерог

В этот день единственное, что поможет вам нормально общаться с любимым человеком - это ваше неуемное чувство ответственности. Именно благодаря ему вы не совершите все те глупости, о которых мечтали на протяжении последней недели.

Водолей

Сегодня вы поймете, что у вас впереди ещё очень много незавершенных или не начатых дел, справиться с которыми сможете только вы сами. Ваша половинка, конечно, постарается вам помочь, но вряд ли эта помощь окажется действенной и полноценной для вас. Так что лучше полагаться на себя.

Рыбы

В этот день ваш любимый человек будет очень придирчив к вам, настолько, что вам может показаться, будто он специально ищет повод для скандала. Что ж, попробуйте устроить ему скандал первыми - несерьезный и громкий, чтобы он не тратил силы впустую на поиски претензий.

Автор: Семен Подгорный