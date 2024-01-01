Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня у Овнов проснется мощный порыв к активным действиям. Если это выльется только в физическую активность - спорт, прогулки, уборку - то им повезет. Но есть риск, что они захотят разобраться в отношениях, устроить разбор полетов партнеру. Лучше этого по возможности избежать, чтобы не навредить хрупкому равновесию.

Телец

Тельцам может показаться, будто их отношения зашли в тупик, потеряли смысл и цель, скатываются в никуда или даже в пропасть. Чтобы этого не случилось, стоит наметить общую цель, мечту, к которой можно будет стремиться вместе. А затем - следующую, и следующую. Совместное планирование и мечты о будущем очень сближают. И сегодня для этого подходящий день.

Близнецы

У Близнецов явно намечается какая-то срочная важная задача, которую надо решить немедленно. Скорее всего, им придется оторвать всю семью от их дел, чтобы помогли. Впрочем, особой благодарности от домочадцев ждать не стоит - такой подход их раздражает.

Рак

Ракам стоит проявить романтичность - для этого не потребуется много усилий. Букет цветов или вкусный ужин приятно удивят и развеселят партнера, сделают его чуточку счастливее! Главное - захотеть.

Лев

У Львов сегодня намечается долгий задушевный разговор с любимым человеком. Обоим будет жаль расставаться даже ради сна. Придется утешаться надеждой, что такие вечера будут повторяться.

Дева

Девам придется помчаться по делам, успевать многое за этот безумный день. Возможно, любимый человек будет обижаться на нехватку внимания. Но все усилия Девы будут направлены именно на благо партнера и отношений.

Весы

Весов сегодня любимый легко уговорит на какую-нибудь авантюру. Они с радостью пойдут на риск, чтобы разнообразить отношения. Главное, чтобы партнер в последний момент не струсил от их решимости.

Скорпион

Скорпионам стоит трезво взглянуть - кого они любят на самом деле: живого человека или идеальный образ, нарисованный их богатым воображением? Если второе - пора убавить пыл и громкие признания.

Стрелец

У Стрельцов тяжелый период в отношениях подходит к концу. Скоро оба - и Стрелец, и партнер - с облегчением вздохнут и смогут насладиться полноценной совместной жизнью. Пока рано об этом думать, но свет в конце тоннеля уже виден.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на человека противоположного пола, который последнее время часто смотрит в их сторону и улыбается. Возможно, это кто-то из окружения или попутчик в транспорте. Не помешает познакомиться поближе, вдруг это судьба?

Водолей

Водолеям пора честно признаться самим себе в чувствах к человеку, который не является их официальным партнером. Сегодня станет предельно ясно, что они давно и серьезно им увлечены. Но признаваться в этом законному супругу не стоит - со временем все пройдет.

Рыбы

Сегодня любимый человек откроет Рыбам очень важную личную тайну. Конечно, захочется поделиться ею хотя бы с близким другом, но лучше этого не делать. Иначе потом будет очень тяжело. Надо сохранить доверие партнера любой ценой.

Автор: Семен Подгорный