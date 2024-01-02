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Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Ваш возлюбленный вряд ли захочет серьезно разбираться в причинах Вашего настроения, каким бы оно ни было. Будьте готовы к тому, что он примет Вас такими, какие Вы есть, и не станет пытаться что-либо в Вас изменить, даже если Вам самим этого захочется.

Телец

Сегодня Вам будет довольно сложно смириться с какой-то вредной привычкой Вашей второй половинки. Она настолько будет Вас раздражать, что временами Вам даже захочется накричать на любимого человека. Однако лучше воздержаться от этого: спокойный разговор окажется куда эффективнее.

Близнецы

Близнецам будет нелегко добиться от своей пары честных ответов, поскольку та посчитает нужным оставить все при себе и самостоятельно решать, как поступать в сложившейся ситуации. Что ж, не мешайте ей в этом полезном занятии.

Рак

Ваша вторая половинка предложит решение какой-то Вашей проблемы, причем оно окажется настолько простым и необычным, что Вам останется только восхищаться и поскорее воплощать его в жизнь. Впрочем, к услышанному стоит отнестись и критично.

Лев

Львам следует быть осмотрительными и не торопиться принимать решения в сфере чувств. Вы можете ошибиться в оценке чьего-то отношения к Вам и попасть в неловкую ситуацию. Лучше проявлять спокойствие и невозмутимость. Не думайте, что так Вы упустите шанс - он еще не настал.

Дева

Сегодня Девам, особенно родившимся утром, будет не хватать времени на общение с близкими. Вы можете оказаться настолько заняты, что не сможете нормально поесть или поговорить. Придется чем-то жертвовать.

Весы

Ваш день сегодня напоминает полет мотоциклиста по вертикальной стене - в любой момент может произойти что угодно на глазах публики. Но Вы верите в удачу, тем более, Вас оберегает любовь второй половинки.

Скорпион

Сегодня Вы справитесь со всем, как мощный компьютер - успеете и любимого человека развлечь, и работу сделать. Ваш партнер даже не заметит, что Вы отвлекаетесь, а дела не пострадают. Поделитесь потом этим ценным опытом многозадачности.

Стрелец

Отличный день для Стрельцов, чтобы покорить пару сердец. Вам это ничего не будет стоить - достаточно улыбки или взгляда. Только подумайте, что потом с ними делать и как отвязаться, если что.

Козерог

Сегодня Ваш партнер будет на Вас психологически давить, и оказать сопротивление будет непросто. Но Вы справитесь, если поставите такую цель. А если нет - готовьтесь, что Ваше мнение изменится.

Водолей

Ваша половинка захочет дать ценный совет, но Вам кажется, что он Вам не нужен. Прежде чем отвергнуть, выслушайте сказанное - а вдруг и вправду пригодится?

Рыбы

Сегодня будет непросто угодить Вам, Рыбы, так как Вы будете капризными и прихотливыми. Но у Вас это ненадолго, так что не расстраивайтесь.

Гороскоп на сегодня, 3 января 2024 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 3 января 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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