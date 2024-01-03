Гороскоп на сегодня, 4 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Не рекомендуется приступать к сложным задачам, лучше избегать попыток поставить профессиональные рекорды или совершить трудовые подвиги - этот день категорически не подходит для таких целей. Деловые встречи оказываются бесполезными, так как проходят скорее в поверхностном, нежели в конструктивном ключе.

Зато этот день отличается чрезвычайно благоприятным эмоциональным фоном, так что настроение будет хорошим, а серьезных проблем в общении не возникнет. День идеально подходит для начала романтических отношений или свидания с любимым человеком. Жизненные силы на низком уровне, поэтому следует поберечь себя.

ОвенВ начале дня вы сможете добиться успеха благодаря настойчивости и решимости. Нет таких препятствий, которые устояли бы перед вашим напором, нет таких соперников, над которыми вы не смогли бы взять верх. Окружающие прислушиваются к вашим советам и всячески демонстрируют свое уважение – это, безусловно, приятно.

Телец

В этот день вы справитесь с множеством дел, доведете до конца задуманные проекты, завершите профессиональные задачи, которые долго откладывали. К поставленной цели вы движетесь так стремительно, что конкуренты не смогут ни обогнать, ни догнать вас.

Близнецы

Этот день подходит для решения сложных вопросов, поиска выхода из неоднозначных ситуаций. Идеи, посещающие вас сегодня, привлекают своей новизной и возможностью немедленного воплощения. Не упускайте время - действуйте, пока влияние благоприятных тенденций сильно.

РакВ первой половине дня ощущается влияние позитивных тенденций. Ваши энергичность и решимость помогут в решении многих задач, в том числе самых сложных. Успешно проходят встречи.

Лев

Напряженный день. Чаще обычного возникают конфликты, вам трудно совладать с эмоциями, из-за чего вы наживаете врагов. Отношения, в сохранение которых вы вложили немало сил, рушатся, и вы не знаете, как изменить ситуацию.

Дева

Удачный плодотворный день, отлично подходящий для полезных дел. Вы с энтузиазмом воплощаете смелые идеи в жизнь и легко находите помощников. Многие представители знака находят неожиданные способы достичь цели, удивляя окружающих эффективностью кажущихся необдуманными действий.

ВесыВы склонны видеть события в мрачном свете. На самом деле все не так плохо, как кажется. Если сосредоточиться на глобальных целях, а не мелких, то ничто не помешает их осуществлению. Одно из предложений, которые вы примете сегодня, кардинально изменит жизнь.

Скорпион

Не ленитесь. Если сегодня получится сосредоточиться на работе, то уже скоро вы будете щедро вознаграждены за труды. Вы способны обойти и обезоружить конкурентов, используя методы, которым невозможно противостоять. Финансовая ситуация благоприятная.

Стрелец

Чем меньше вы поддадитесь эмоциям, тем лучше пройдет день. Для многих Стрельцов он будет связан с искушениями, которым очень сложно, но в то же время необходимо сопротивляться. Звезды проверяют вас на прочность, так покажите им свои возможности!

Козерог

Утро складывается удачно – подходящее время для новых начинаний, экспериментов, поиска интересных идей. Можно планировать на это время встречи, чтобы произвести хорошее впечатление.

Водолей

Подходящий день, чтобы решить проблему, которая давно беспокоит вас и близких. Удается действовать быстро и эффективно, не тратя времени на сомнения и пустые разговоры. Очень удачный день для любых переговоров, особенно с иностранцами.

Рыбы

Заранее предупредите недругов, что сегодня лучше не стоять у вас на пути. Пострадает каждый, кто помешает вам достичь цели. Вы легко находите союзников и умело используете общественное мнение в своих интересах, прибегая иногда к интригам и манипуляциям – хотя они и не будут разоблачены.

Автор: Семен Подгорный