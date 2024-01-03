Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день благоприятен для совместных покупок с любимым человеком. Но чтобы шопинг был действительно удачным, важно, чтобы ваша половинка все одобрила. Не забывайте, что ему магазины могут надоесть, поэтому не настаивайте, если видите, что он устал.

Телец

Стремление Тельцов к фундаментальным решениям сегодня может вызвать напряжение в отношениях с семьей. Вам будут говорить, что можно ограничиться временным вариантом, а вы будете настаивать на своем. Любопытно посмотреть, чья возьмет, учитывая численное превосходство оппонентов.

Близнецы

Сегодня у вашего любимого появится новый друг, что неизбежно вызовет у вас ревность. Но звезды советуют сегодня не устраивать разборки - скорее всего, уже завтра это новое знакомство перестанет быть таким увлекательным.

Рак

Сегодня выяснится, что ваша вторая половинка гораздо более практична, чем вам казалось. Значит, вместо романтических свиданий при луне лучше пойти куда-нибудь более приземленно. В конце концов, что для вас важнее?

Лев

Сегодня вы убедитесь, что в ваших отношениях все не так плохо, как вы боялись. Наоборот, ситуация складывается очень радужно и оптимистично. А страхи помогли это осознать и насладиться счастьем по полной.

Дева

Сегодня ваша вторая половинка придет на помощь, даже если вы не попросите. Возможно, лучше было бы не мешать, но он считает иначе и все же облегчит вам жизнь. Сила воли поможет справиться с этой непростой ситуацией.

Весы

Сегодня вас ждут приятные новости от любимого человека. Настолько радостные, что захочется крепко его обнять и не отпускать. Только не переусердствуйте с объятиями, этот человек вам еще пригодится, хотя бы как добрый вестник.

Скорпион

Сегодня в общении с любимым вы можете перегнуть палку. Постарайтесь держать себя в рамках приличий, хотя это и непросто. Тут на помощь придет сила воли.

Стрелец

Устройте сегодня праздник живота вдвоем - сходите в любимое кафе или приготовьте что-нибудь дома. Необязательно проводить целый день на кухне, чтобы порадовать любимого вкусной едой. Главное - вместе насладиться приятным вечером.

Козерог

Сегодня вашему любимому будет сложно доверить вам ответственное дело, хотя вины с вашей стороны почти нет. Постарайтесь убедить его, что вы достойны доверия и справитесь с любыми задачами.

Водолей

Сегодня ваша половинка не захочет вспоминать прошлое, хотя это было бы полезно для отношений. Попробуйте тактично намекнуть и вместе вернуться к воспоминаниям - должно помочь сблизиться.

Рыбы

Поищите сегодня новые общие интересы с любимым человеком. Они где-то есть, просто вы были недостаточно внимательны. Если ничего не находится, стоит задуматься, насколько он вам подходит.

Автор: Семен Подгорный