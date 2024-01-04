Любовный гороскоп на сегодня, 5 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Не удивляйтесь, если сегодня ваш любимый человек вдруг начнет вести себя холодно и отстраненно. Скорее всего, у него есть какая-то причина для этого, хотя вряд ли он ответит вам честно, если спросить напрямую. Тем не менее, попытайтесь тактично выяснить, в чем дело - возможно, по формулировкам станет понятнее, что именно беспокоит вашу вторую половинку.

Телец

Если вы давно планировали начать строительство дома или посадить дерево, сегодня прекрасный день для воплощения этих планов в жизнь. Ведь ничто не вечно под луной, а оставить детям о себе добрую память хочется не только в виде долгов. Кстати, дети с радостью помогут - принесут инструменты или выкопают ямку для будущей раскидистой ели.

Близнецы

Сегодня постарайтесь избегать категоричных выражений вроде "всегда" и "никогда", и не воспринимайте их близко к сердцу от любимого человека. Скорее всего, это будут лишь стилистические обороты, не имеющие реального значения.

Рак

Вашему любимому сегодня захочется больше нежности, внимания и тепла с вашей стороны. Постарайтесь максимально удовлетворить эти потребности - для вас это не сложно, а ему будет очень приятно и даже необходимо.

Лев

Сегодня ваш любимый будет так трогательно о вас заботиться, что вам порой может показаться, будто все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Быстро ущипните себя, чтобы убедиться, что это не сон, и радуйтесь счастью.

Дева

Сегодня у вас с любимым человеком могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам - например, вы не сможете решить, на что потратить накопившиеся средства или где их достать. Вариантов много, и вам предстоит найти решение, устраивающее вас обоих.

Весы

Ваш любимый вряд ли сможет сегодня решить некую вашу проблему. Лучше, если он честно в этом признается, чем возьмется не за свое дело. Вам придется приложить усилия, чтобы убедить его не брать на себя чужие заботы.

Скорпион

Сегодня вы будете делать с любимым человеком все, что взбредет в голову, даже то, о чем и не помышляли. Возможно, ему это даже понравится, а может статься, что реакция окажется прямо противоположной.

Стрелец

Сегодня не стоит давать определения вашим отношениям с любимым человеком или называть его так официально. Главное, чтобы вам было хорошо вместе - а остальное приложится.

Козерог

Прежде чем что-то важное сказать или сделать, продумайте пути отступления, чтобы при необходимости с минимальным ущербом вернуть все как было. Сегодня такая страховка может пригодиться.

Водолей

Сегодня вам придется испытать ревность к вполне реальному и привлекательному человеку. Будьте готовы к неприятным, хоть и сильным чувствам.

Рыбы

Сегодня ваш любимый может нечаянно задеть ваши чувства каким-то неприятным замечанием. Лучше сразу честно сказать ему об этом, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Ведь неприятно, когда в душе скребут кошки.

Автор: Семен Подгорный