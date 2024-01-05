Гороскоп на сегодня, 6 января 2024 года, для всех знаков зодиака

День благоприятен для общения и проведения значимых встреч, переговоров по ключевым вопросам. Можно заключить соглашения на длительный срок, разрешить финансовые проблемы, выстроить планы на грядущее. Наступает подходящий момент для воплощения смелых идей, внесения перемен в привычный уклад жизни. Кроме того, сегодня имеет смысл приложить усилия для восстановления тех отношений, которые были прерваны по не зависящим от вас обстоятельствам – велика вероятность, что ваши старания не будут напрасными.

Усиливается влияние благоприятных тенденций в сфере романтических отношений, в наибольшей степени им подвластны юные особы. Благоприятное стечение обстоятельств окажет содействие в скорейшем решении серьёзных задач; это справедливо для всех жизненных сфер.

ОвенПланы приходится корректировать буквально на ходу, что вас очень раздражает. К середине дня становится абсолютно ясно, что добиться намеченных целей не получится, и ваше настроение испорчено окончательно. Напрасно коллеги и подчиненные будут рассчитывать на вашу снисходительность: тому, кто сегодня допустит хотя бы малейшую ошибку, вы спуску не дадите.

Телец

Вы не уклоняетесь от избранного пути; даже если на нем появляются препятствия, вы штурмуете их вновь и вновь. Такое упорство не напрасно – своего вы добьетесь. Можно рассчитывать на помощь и поддержку представительниц прекрасного пола; с ними оказывается гораздо проще находить общий язык, нежели с мужчинами. День подходит для покупок и решения финансовых вопросов.

Близнецы

Меньше предавайтесь фантазиям, больше размышляйте о реальном положении дел. Конечно, строить воздушные замки очень увлекательно, но, поверьте, и решение практических задач может быть не менее захватывающим. Возможно получение неприятных известий; не исключено, что из-за них вам придется изменить планы.

РакВ начале дня удастся неплохо поработать; вы без труда находите союзников, благодаря чему и достигаете успеха. Деловая интуиция ваша безошибочна, сделки, которые вы заключаете, принесут прибыль. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, искать новых деловых партнеров. Не подписывайте важные договоры в спешке – у вас будет возможность добиться более выгодных условий.

Лев

Вам повезло: звезды сегодня на вашей стороне, этим можно и нужно воспользоваться. Можно позволить себе рисковать – только совсем немножко и, конечно, с умом. Полагайтесь на проверенных людей; к счастью, их вокруг вас предостаточно. Есть шанс неплохо заработать, заключить чрезвычайно выгодную сделку.

Дева

Легкий, приятный день. Вдохновение, неподдельный энтузиазм позволяют быстро справляться с любыми делами, а природное обаяние способствует быстрому нахождению общего языка даже с самыми сложными в общении личностями. Можно заключать крупные сделки, подписывать важные документы, встречаться с людьми, от которых зависит ваше профессиональное будущее.

ВесыХотя день и не лишен трудностей, вы едва ли сочтете его неудачным. Со всеми проблемами вы справляетесь лучше, чем окружающие, к тому же охотно помогаете всем, кто оказался в непростой ситуации. Это очень хороший день для налаживания отношений и урегулирования конфликтов. Главное, о чем нужно помнить – всего договоренности, достигнутые сегодня, придется соблюдать, даже если обстоятельства изменятся.

Скорпион

Никуда не спешите: события развиваются медленно, и лучше приспособиться к этому ритму, чем постоянно подгонять других, вызывая их раздражение. Легко поладить со старыми друзьями; даже если они не во всем разделяют вашу точку зрения, ссор не возникает. А вот о новых знакомых этого не скажешь – с ними никак не удается найти общий язык, возможен серьезный конфликт.

Стрелец

Нужно уделять внимание мелочам, замечать то, что кажется окружающим незначительным, неважным. Вы анализируете факты и делаете правильные выводы; наблюдения, сделанные в этот день, помогут избежать ошибок в будущем. Хотя эмоциональный фон дня не слишком благоприятен, вы все же не позволяете себе погрузиться в уныние, принимаете меры, чтобы сохранить хорошее настроение.

Козерог

Много времени отнимают разговоры, которые кажутся важными, но никаких конкретных результатов не приносят. Напоминают о себе как давние союзники, так и старые враги, и день оказывается довольно беспокойным. В середине его могут возникнуть разногласия с влиятельной особой, на сотрудничество с которой вы возлагали большие надежды.

Водолей

Одержать профессиональные победы удастся, если вы заранее заручитесь поддержкой влиятельных людей — без нее вы едва ли сможете справиться с соперниками. Неплохой день для начала реализации коммерческих проектов, возможно заключение сделок, которые принесут значительную прибыль.

Рыбы

Для вас этот день не так удачен, как хотелось бы, но и безнадежным его назвать нельзя. Перед Рыбами стоит множество вопросов, поиск ответов на них оказывается очень увлекательным и столь же поучительным занятием. Вы приобретаете ценный опыт, который вскоре окажется полезным.

Автор: Семен Подгорный