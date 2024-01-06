Любовный гороскоп на сегодня, 7 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 7 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

На сегодняшний день ваш любимый человек может испытывать сложности с тем, чтобы убедить себя и окружающих в том, что он достоин счастья в виде вашей любви, которая так неожиданно свалилась ему на голову. Возможно, ему будет непросто принять и осознать, что он заслуживает столь ценного подарка судьбы. Постарайтесь поддержать его и помочь укрепить уверенность в себе и в ваших чувствах.

Телец

Сегодня подходящий момент, чтобы честно признаться себе - вы уже давно хотели внести перемены в отношения со своей второй половинкой. Возможно, вам даже захотелось поменять самого партнера. Поразмышляйте сегодня, что именно вас не устраивает в текущей ситуации и почему. Может быть, кардинальные перемены и не потребуются.

Близнецы

Старайтесь не распыляться сегодня на множество дел, погоня за которыми все равно не увенчается успехом. Если вы решили полностью посвятить день любимому человеку, придерживайтесь этого плана до конца, не отвлекаясь на посторонние задачи. Такой жест он оценит по достоинству.

Рак

Будьте максимально честны в первую очередь с собой, тогда вы сможете быть искренними и в отношениях с любимым человеком. Вам не придется стыдиться или чувствовать себя виноватым ни перед кем. Сохраняйте в этот день чистую совесть и ощущение счастья.

Лев

Сегодня вы с удивлением обнаружите, что многие полезные вещи в общении с любимым делаете уже автоматически, даже не задумываясь. Это снижает риск случайно обидеть и сделать что-то не так. Вы становитесь настоящим профессионалом в отношениях, чем можете гордиться.

Дева

Сегодня вас ждет приятная новость от любимого человека, от которой захочется крепко его обнять и не отпускать. Постарайтесь не переборщить с проявлением чувств, чтобы не задушить случайно дорогого вам человека. Все-таки он вам еще пригодится, хотя бы в качестве гонца хороших вестей.

Весы

У Весов сегодня будет гармония и взаимопонимание в семейных делах. Однако вы можете подумать, что заслуживаете гораздо большего, чем имеете сейчас. Но звезды не советуют слишком доверять обманчивым фантазиям, которые заведут вас слишком далеко от реальности.

Скорпион

Сегодня вам предстоит узнать о ком-то еще, к кому неравнодушен ваш любимый человек. Вероятно, это окажется работа, мама или питомец, но может быть и кто-то посерьезнее. Заранее продумайте свое поведение на тот случай, если откроется неприятная правда. Эта подготовка может пригодиться.

Стрелец

Полюбуйтесь сегодня на текучую воду, подумайте о прекрасном - это настроит вас на волну гармонии в общении с представителями противоположного пола. Когда ваше лицо обретет выражение легкой грусти, а душа - состояние умиротворения, можно отправляться на свидание.

Козерог

Каким бы большим ни был город, существует риск случайно столкнуться с бывшим партнером, особенно сегодня. Поэтому если у вас сейчас больше одного любимого человека, лучше гулять с ним не на людях, чтобы избежать неловкой встречи.

Водолей

Придумайте сегодня для любимого человека особенное ласковое обращение вроде котенка или зайчика. Новое имя позволит открыть в нем новые милые черты характера.

Рыбы

Старайтесь сегодня думать не только о собственном благополучии, но и о счастье любимого человека. Позаботьтесь о нем, даже если это потребует жертв с вашей стороны. Такой жест он оценит.

Автор: Семен Подгорный