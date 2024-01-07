Начало года станет для этого знака судьбоносным: астролог увидела много денег и удачу в работе

Наступивший 2024 год готовит много интересного и важного родившимся под знаком Скорпиона. Согласно астрологическим прогнозам, январь станет для них переломным месяцем, который изменит их жизнь.

Планета-управитель Скорпиона Марс встретится с Солнцем в знаке Водолея впервые за последние столетия. Это небесное событие посулит представителям этого знака зодиака коренные перемены в сферах, связанных с домом и семьёй.

На протяжении всего января Скорпионы будут приближаться к разрешению вопросов, касающихся недвижимости. Они смогут ожидать изменений в планах по поводу места проживания или покупки жилья. Также этот период принесёт им активное общение с родными и близкими, возможные поездки для оформления документов.

Особое внимание стоит уделить двум важным датам: Новолунию 11 января и Полнолунию 25 января. В день Новолуния Скорпионы могут получить решающий юридический документ, который повлияет на их будущие планы. А Полнолуние 25 января поспособствует завершению определённого цикла в работе, переменам в должности или отношениях с начальством.

Итак, звёзды предвещают Скорпионам важные достижения в январе 2024 года. Они смогут реализовать цели, к которым стремились с середины прошлого года. Это может быть получение гражданства, вида на жительство или иного официального статуса. Так что предстоящий месяц обещает стать удивительно значимым для представителей этого знака Зодиака.

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Автор: Семен Подгорный