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Начало года станет для этого знака судьбоносным: астролог увидела много денег и удачу в работе

Начало года станет для этого знака судьбоносным: астролог увидела много денег и удачу в работе

Наступивший 2024 год готовит много интересного и важного родившимся под знаком Скорпиона. Согласно астрологическим прогнозам, январь станет для них переломным месяцем, который изменит их жизнь.

Планета-управитель Скорпиона Марс встретится с Солнцем в знаке Водолея впервые за последние столетия. Это небесное событие посулит представителям этого знака зодиака коренные перемены в сферах, связанных с домом и семьёй.

На протяжении всего января Скорпионы будут приближаться к разрешению вопросов, касающихся недвижимости. Они смогут ожидать изменений в планах по поводу места проживания или покупки жилья. Также этот период принесёт им активное общение с родными и близкими, возможные поездки для оформления документов.

Особое внимание стоит уделить двум важным датам: Новолунию 11 января и Полнолунию 25 января. В день Новолуния Скорпионы могут получить решающий юридический документ, который повлияет на их будущие планы. А Полнолуние 25 января поспособствует завершению определённого цикла в работе, переменам в должности или отношениях с начальством.

Итак, звёзды предвещают Скорпионам важные достижения в январе 2024 года. Они смогут реализовать цели, к которым стремились с середины прошлого года. Это может быть получение гражданства, вида на жительство или иного официального статуса. Так что предстоящий месяц обещает стать удивительно значимым для представителей этого знака Зодиака.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
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