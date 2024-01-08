Гороскоп на сегодня, 9 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Утро этого дня принесёт нам приятные встречи и беседы, которые помогут укрепить дружеские и семейные узы. Это хорошее время для восстановления старых связей и общения в неформальной обстановке. Вероятны удачные сделки и выгодные покупки. Не исключены неожиданные денежные поступления.

Однако во второй половине дня настроение может испортиться. Многие в это время склонны торопиться с решениями и совершать опрометчивые поступки. Будьте осторожнее при физических нагрузках и занятиях спортом, чтобы избежать травм. Старайтесь не спешить с выводами и тщательно все обдумывайте.

Для Овнов этот день может принести проблемы в общении и недопонимание с окружающими. Возможны конфликты из-за несогласия с мнением руководства. Постарайтесь терпеливо выслушать критику, в ней может быть рациональное зерно.

У Тельцов будет удачный день для реализации целей благодаря поддержке друзей. Проведите время в компании единомышленников. Не оставайтесь наедине с собой, это может вызвать хандру.

Близнецы сегодня будут в центре внимания и легко завоюют симпатии окружающих. Отличный день для визитов, встреч и организации развлечений. Ваши идеи по поводу досуга найдут поддержку.

У Раков успешный день, чтобы начать важный проект и добиться карьерного роста. Усилия принесут свои плоды в виде повышения и выгодных предложений. Финансовое положение укрепится.

Львам следует сохранять хладнокровие перед лицом провокаций. От умения действовать разумно зависит исход дня. Осторожность нужна в общении с начальством, следите за соблюдением правил этикета.

У Дев сегодня все складывается удачно на работе - подчиненные стараются угодить и проявляют инициативу. Если вы пока не руководитель, есть шансы продвинуться по карьерной лестнице.

Весы могут испытывать тревогу и дурные предчувствия без особых на то причин. Постарайтесь отрешиться от беспочвенных страхов, иначе они испортят настроение.

У Скорпионов неинтересный день без ярких событий. Придется держаться в тени и это может расстроить. Не огорчайтесь, что вас не замечают - такие периоды бывают.

День Стрельцов пройдет насыщенно, но малопродуктивно. Возможны проблемы в общении и финансовые трудности из-за необдуманных трат. Не ждите многого от этого дня.

У Козерогов успешный день, когда результаты превзойдут ожидания. Справитесь со всеми делами и найдете время на отдых с близкими. Вероятны новые знакомства и встречи.

Водолеи могут провести этот день, занимаясь любимыми делами. Избегайте общения с неприятными людьми, чтобы не испортить настроение. Доверьтесь интуиции при новых знакомствах.

Для Рыб день больше подходит для размышлений, нежели активности. Не спешите воплощать планы, лучше еще обдумайте. Вероятны интересные встречи без быстрого продолжения.

Автор: Семен Подгорный