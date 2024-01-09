Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

На сегодняшний день Вас могут раздражать некоторые мелкие детали в поведении Вашей второй половинки, как на людях, так и наедине с Вами. Постарайтесь с пониманием относиться к проявлениям его характера. Проанализируйте, что именно Вас так сильно задело, чтобы в дальнейшем объяснить ему свои чувства.

Телец

Даже если у Вас есть любимый человек, это не означает, что Вы не имеете права смотреть на представителей противоположного пола. Неужели Вы уже готовы надеть на себя паранджу? Никто не вправе запретить Вам пообщаться с половинкой друга, например. Разговор и взгляд еще не являются изменой!

Близнецы

Сегодня лучшие решения придут Вам в голову спонтанно и неожиданно. Ваша вторая половинка будет приятно удивлена тем, насколько точными оказались Ваши действия и интуиция. Считайте, что в этот день Вам повезло во всем.

Рак

Сегодня Вы вместе с любимым человеком найдете еще одного общего знакомого, с которым познакомились абсолютно независимо друг от друга. Это убедит вас, что мир тесен, и подтвердит, что знакомство могло произойти разными путями.

Лев

Сегодня не стоит требовать от половинки чрезмерной открытости и искренности. Он будет немного "себе на уме", что может насторожить, но совершенно напрасно. Любить Вас он от этого меньше не станет, как бы Вы себе ни представляли.

Дева

В этот день Вашему партнеру будет сложно найти с Вами общий язык. Будет казаться, что вы говорите понятными словами, но они не складываются в единое целое. Придется что-то предпринять в этом направлении. Может, стоит перейти на язык жестов?

Весы

Сегодня Ваша вторая половинка не захочет долго с Вами общаться на любые темы. Обо всем понемногу – и не более того. Поэтому постарайтесь как можно меньше углубляться в дискуссии – не утомляйте свою половинку. Последствия могут быть печальными.

Скорпион

Сегодня Вам как никогда будет удаваться уличать во лжи и выводить на чистую воду. Так что если от Вас кто-то что-то скрывал, будьте уверены: сегодня тайное станет явным. Полученная информация может удивить, однако не торопитесь с выводами, взвесьте все за и против.

Стрелец

Сегодня отношения с любимым человеком могут неожиданно измениться в самом непредсказуемом направлении. Пока не ясно, в лучшую или худшую сторону – понимание придет со временем. Так или иначе, приготовьтесь к тому, что ничего уже не будет прежним.

Козерог

Невинный флирт с привлекательным представителем противоположного пола вполне может закончиться серьезным предложением руки и сердца. Так что заранее подготовьте фразу и выражение лица, с помощью которых примете или отвергнете столь заманчивое предложение.

Водолей

Сегодня Вы поймете, что все те проблемы, которые казались важными, на самом деле не стоят и ломаного гроша. Они решаются за пять минут с помощью второй половинки или за десять минут в одиночку. Может быть, лучше потратить эти нервы на что-то другое?

Рыбы

Будьте сегодня особенно осторожны с техникой! В отношениях не предвидится любви и взаимопонимания. Лучше ничего сложнее веника не брать в руки - его хотя бы можно будет без сожаления выбросить. Да и травмироваться об него сложно.

Автор: Семен Подгорный