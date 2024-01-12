Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Вы осознаете, что многие Ваши усилия в личной жизни тщетны. Человек, который Вам небезразличен, не ценит Ваши старания и получает от них мало удовольствия. Логично сделать вывод, что стоит направить энергию на более продуманные действия.

Телец

Сегодня Ваш родной человек будет в недоумении, почему его ожидания относительно Вас редко оправдываются. Будто Вы специально все делаете наоборот. Объясните, что причина не в нем: просто обстоятельства складываются таким образом.

Близнецы

В этот день Ваш бывший возлюбленный одобрит или не одобрит своего преемника на роль любимого человека. Возможно, Вас не очень интересует его мнение, но выслушать придется, каким бы предвзятым оно ни было. Следовать советам совсем необязательно.

Рак

К сожалению, сегодня не ждите сюрпризов или перемен. Все останется, как есть, вне зависимости от того, хорошо это или плохо для Вас. Так что мечтать об улучшении отношений с любимым можно только наедине с собой.

Лев

Сегодня, знакомясь с потрясающим представителем противоположного пола, Вы допустите все мыслимые и немыслимые ошибки. Но в этом и будет Ваше обаяние, ведь они отразят Вашу неповторимость.

Дева

Сегодня позвольте любимому человеку в чем-то Вам помочь, даже если это совсем не нужно. Для него важно почувствовать, что Вы действительно цените его присутствие рядом. Иначе придется поднимать ему настроение.

Весы

Сегодня у второй половинки будет для Вас важное известие, касающееся ваших отношений. Скорее всего, оно будет приятным, хотя на всякий случай стоит быть готовым и к неприятному повороту. Тогда радость от хороших новостей будет еще больше.

Скорпион

Сегодня любой, кто услышит Ваш диалог с любимым человеком, решит, что вы ссоритесь. На деле же у вас просто такая манера общения - легкое ехидное поддразнивание. Главное, не перейти грань.

Стрелец

Худшее, что Вы можете сделать сегодня - это ничего не делать. Любая активность лучше бездействия. Иначе Вас одолеют неприятные мысли о любимом и ваших отношениях. К конструктивному выводу Вы все равно не придете, зато расстроитесь. А Вам это ни к чему.

Козерог

Сегодня выяснится, что Вас любит сразу несколько человек, и все мечтают стать единственными в Вашей жизни! Кого выбрать? Или остаться в гордом одиночестве? Решать Вам, и это будет непросто. Зато процесс принятия решения обещает быть увлекательным.

Водолей

Этот день станет для Вас судьбоносным и решающим во многих сферах, включая личную жизнь. Впрочем, вы можете нечаянно упустить поворот, который окажется очень полезным. Лучше этого не делать – потом будете сожалеть. Да и Ваш возможный любимый человек тоже.

Рыбы

Сегодня Ваш любимый будет удивлен таким вниманием с Вашей стороны и даже смущен. Впрочем, это позитивные эмоции, которые стоит поддерживать. Поэтому повторите свои действия еще не раз, чтобы порадовать близкого человека.

Автор: Семен Подгорный