Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Сведет в могилу: Глоба предсказала двум знакам серьезные проблемы со здоровьем

Сведет в могилу: Глоба предсказала двум знакам серьезные проблемы со здоровьем

Известный специалист в области астрологии Тамара Глоба провела глубокий анализ знаков зодиака и составила прогноз на январь 2024 года. Ее предсказания сулят любопытные перемены в судьбе многих людей. В своих выкладках она выделила два зодиакальных созвездия, представителям которых следует тщательно следить за здоровьем, чтобы избежать серьезных проблем.

Согласно звездным картам, у огненного знака Овен в наступившем месяце возможны приступы неврозов, нервные срывы и хронический стресс, способные привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Мудрый совет Тамары Глобы для Овнов - не поддаваться волнениям, больше расслабляться и отдыхать, чтобы устранить причину перенапряжения и улучшить самочувствие.

Не менее важное предупреждение астролог адресовала представителям знака Телец. Она подчеркивает, что пренебрежение режимом труда и отдыха грозит подорвать здоровье Тельцов из-за частых переутомлений. Мудрый совет Тамары Глобы - равномерно чередовать рабочее время и время для восстановления сил, чтобы сохранить телесное и душевное равновесие.

Изображение от Freepik

Успех по щелчку пальцев: астрологи рассказали, какие знаки зодиака добьются своих целей, не прилагая усилий

Читайте также:

Успех по щелчку пальцев: астрологи рассказали, какие знаки зодиака добьются своих целей, не прилагая усилий
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok