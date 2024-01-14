Сведет в могилу: Глоба предсказала двум знакам серьезные проблемы со здоровьем

Известный специалист в области астрологии Тамара Глоба провела глубокий анализ знаков зодиака и составила прогноз на январь 2024 года. Ее предсказания сулят любопытные перемены в судьбе многих людей. В своих выкладках она выделила два зодиакальных созвездия, представителям которых следует тщательно следить за здоровьем, чтобы избежать серьезных проблем.

Согласно звездным картам, у огненного знака Овен в наступившем месяце возможны приступы неврозов, нервные срывы и хронический стресс, способные привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Мудрый совет Тамары Глобы для Овнов - не поддаваться волнениям, больше расслабляться и отдыхать, чтобы устранить причину перенапряжения и улучшить самочувствие.

Не менее важное предупреждение астролог адресовала представителям знака Телец. Она подчеркивает, что пренебрежение режимом труда и отдыха грозит подорвать здоровье Тельцов из-за частых переутомлений. Мудрый совет Тамары Глобы - равномерно чередовать рабочее время и время для восстановления сил, чтобы сохранить телесное и душевное равновесие.

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Автор: Семен Подгорный