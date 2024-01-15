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Звезды обещают удачу: Глоба назвала знаки зодиака, у которых начинается белая полоса

Звезды обещают удачу: Глоба назвала знаки зодиака, у которых начинается белая полоса

Согласно предсказаниям астролога Тамары Глобы, начиная с 16 января, три знака зодиака - Овны, Близнецы и Весы - могут ожидать прилива удачи и процветания в своей жизни.

Для представителей знака Овна открываются новые перспективные возможности, особенно в сфере карьерного роста. Активные целенаправленные действия и конкретные шаги по реализации своих планов и амбиций помогут Овнам воплотить задуманное в реальность.

Что касается Близнецов, то, несмотря на текущие сложности с финансами и работой, уже к февралю их ожидают радикальные перемены к лучшему. Это может стать для Близнецов поворотным моментом и точкой отсчета принципиально нового этапа в их судьбе.

Обнадеживающий прогноз дан и для представителей знака Весы. Им рекомендуется продолжать уверенно двигаться вперед к своим целям, не теряя оптимизма и веры в успех, используя любые возможности для реализации задуманного.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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