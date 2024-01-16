Любовный гороскоп на сегодня, 17 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сейчас для вас наступило время перемен: в вашей жизни уже произошли важные события, и предстоят еще более значимые перемены. Пока вы наслаждаетесь передышкой в суете будней. Попросите вашу вторую половинку не тревожить вас, дать вам пространство и, если уж быть рядом, то молчаливо поддерживать.

Телец

Сегодня выяснится, что тот, кого вы считали главным претендентом на роль вашей половинки, на самом деле не так хорошо вам подходит. И даже совсем не подходит. Поэтому не стоит продолжать эти отношения, если вы не уверены, что в них есть смысл.

Близнецы

Сегодня вам будет непросто вести себя адекватно с любимым человеком, так что неудивительно, если порой ваше поведение его шокирует. Экстравагантность в образе вам не повредит, но злоупотреблять ею не стоит.

Рак

Сегодня благоприятный день для совместного шоппинга с любимым. Даже если ему это не особо интересно, вместе вы справитесь намного быстрее и купите больше полезных для вас обоих вещей.

Лев

Конечно, вы мечтаете, чтобы вас понимали с полуслова и читали мысли по глазам. К сожалению, сегодня это невозможно. Придётся чётко и понятно формулировать свои претензии и желания, иначе ссор не избежать.

Дева

Сегодня вам нужен перерыв в личной жизни. Проведите этот день вдали от любимого, постарайтесь общаться с ним по минимуму. Иногда так хочется побыть только с собой, а не чьей-то второй половинкой. Это подходящий день для такого эксперимента.

Весы

Сегодня вашему любимому будет нелегко смириться со своей ролью в вашей жизни, и он активно постарается её изменить. Звёзды советуют подыграть ему, иначе последствия могут быть плачевными.

Скорпион

Неблагоприятный день для выяснения отношений. Ничего хорошего вы сегодня всё равно не проясните, ведь фраза «дорогой, нам нужно поговорить» вызовет раздражение у любимого. Самый мягкий ответ, который вы можете получить: «давай в другой раз».

Стрелец

Сегодня вам стоит как можно чаще и шире улыбаться - не только любимому, но и окружающим. Чем искреннее будет ваше доброжелательное выражение лица, тем больше хорошего с вами сегодня произойдёт.

Козерог

Не стесняйтесь своего «я»! Вы настолько скрылись в тени любимого, что вас уже сложно отличить от него. А ему со временем может наскучить общение с вами, ведь это мало чем отличается от разговора с собственной рукой или ногой. Сегодня подходящий день, чтобы начать проявлять свою индивидуальность.

Водолей

Сегодня вам будет безразлично мнение окружающих о вас и вашем любимом. Главное - это ваше общее счастье, а всё остальное - ерунда, о которой даже думать не захочется.

Рыбы

Сегодня вам будет непросто понять, чего добивается от вас любимый человек. Вы построите тысячи предположений, но скорее всего так и не узнаете истину, которая где-то рядом. Главное, чтобы это не повлияло на ваше поведение.

Автор: Семен Подгорный