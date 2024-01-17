Гороскоп на сегодня, 18 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Сегодняшний день не принесет ничего выдающегося. Хотя эмоциональный фон в целом благоприятный, заметно общее снижение деловой активности. Из-за этого вероятность важных событий уменьшается, и даже самые энергичные люди предпочитают плыть по течению, а не предпринимать усилия для реализации планов и достижения целей.

Это день иллюзорных компромиссов. Людям кажется, что им удается договориться и прийти к согласию, но происходит это только потому, что никому не хочется спорить. Совсем скоро станет ясно, что все проблемы, которые сегодня казались решенными, вернутся вновь.

Овен

Вы сегодня очень чувствительны. Представители этого знака остро ощущают любые оттенки настроения окружающих, могут догадаться о самых сокровенных мыслях и желаниях тех, с кем общаются. Кроме того, Овны проявляют несвойственную им мягкость. Это полезно для отношений, но плохо для самих Овнов, ведь позже они пожалеют об уступках.

Телец

День обещает приятное общение, отдых в хорошей компании. Можно заниматься простыми необременительными делами, а вот за серьезные проекты браться не стоит: скорее всего, что-то помешает довести их до конца.

БлизнецыВам придется потратить много времени на неинтересные утомительные дела. К счастью, это почти единственный недостаток сегодняшнего дня, который приятен во многих отношениях. Возможны приятные сюрпризы, удачные покупки, ценные подарки; финансовая ситуация быстро улучшается.

Рак

Вы очень чувствительны, остро реагируете на все происходящее, к тому же эмоциональный фон дня нестабилен. Поэтому Ракам вряд ли удастся избежать переживаний, волнений и тревог. Хорошо, если рядом будет человек, способный успокоить и поддержать вас, но хватит ли у него терпения?

Лев

Напряженный и противоречивый день. Вы склонны придавать слишком большое значение неудачам и не замечать победы. Любая ваша оплошность кажется почти катастрофой, даже если окружающие убеждают вас в обратном. Неблагоприятный день для покупок: пытаясь сэкономить, вы приобретаете не совсем то, что хотели – вряд ли такие вещи принесут радость.

Дева

День складывается неудачно. У многих представителей этого знака возникают проблемы в общении с окружающими, Девы чаще обычного ведут себя вызывающе, позволяют себе резкие высказывания. Могут возникнуть финансовые трудности, вероятны незапланированные расходы. Но потраченные сегодня деньги будут потрачены правильно.

Весы

Тяжелый день, особенно для тех, кто работает в мужском коллективе – отношения с представителями противоположного пола складываются напряженно, к тому же в них появляется элемент соперничества, что совсем не нравится Весам. Многие пытаются воспользоваться вашей добротой, необходима осторожность в общении с новыми знакомыми.

СкорпионЕсли взяться за дела решительно и смело (а вы поступаете именно так), то день обязательно ознаменуется большими успехами. Речь не идет о легких победах, но вы готовы засучить рукава и потрудиться. Споров будет много, но победа в них достанется вам. Руководство оценит, что к вашему мнению стоит прислушаться.

Стрелец

Ваша сила – в друзьях. Именно они приходят на помощь в сложной ситуации, находят нужные слова, поднимают вам настроение и обезоруживают недоброжелателей. День подходит для начала работы над совместными проектами; вам достанется роль лидера и вдохновителя, но ответственность будет разделена между всеми участниками.

Козерог

Прекрасный день для общения, в том числе с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили. Можно преодолеть разногласия с близкими, положить конец череде ссор. Возможно, появятся новые творческие планы или интересные идеи, которые вы воплотите в жизнь вместе с детьми.

Водолей

Благоприятный день для серьезной ответственной работы. Сложные задачи вас не пугают, вы превосходно с ними справляетесь. Во второй половине дня возникнет необходимость съездить куда-то; результат поездки превзойдет ожидания.

Рыбы

Вам явно не хватает терпения, поэтому вы не ждете, когда проблемы решатся сами собой, а начинаете борьбу с трудностями и препятствиями на пути. День получается насыщенным событиями, утомительным и довольно хаотичным. Подводя итоги, вы наверняка будете разочарованы.

Автор: Семен Подгорный