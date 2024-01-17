Любовный гороскоп на сегодня, 18 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 18 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Нынешний день принесёт Вам возможность совершить поистине героический поступок, о котором Вы и не подозревали. Впрочем, Ваша вторая половинка отнюдь не удивится подобному поведению с Вашей стороны – ведь он(а) всегда знал(а), на что Вы способны, и никогда не сомневался(ась) в Вас. В следующий раз доверьтесь его(её) словам.

Телец

Сегодня Вы можете гордиться собой, так как свершите нечто казавшееся невозможным. Ваш(а) любимый(ая) это заметит и по достоинству оценит, ведь благодаря Вам изменится и его(её) жизнь. Поэтому сначала готовьтесь к нелёгкому делу, а затем – к лаврам победителя.

Близнецы

Придайте вашим отношениям ещё больше яркости! В прямом смысле этого слова. Наденьте разноцветные рубашки или платья, приготовьте особенно красочный салат или украсьте комнату воздушными шарами. Атмосфера праздника ещё больше укрепит ваши чувства или разрядит напряжённую обстановку.

Рак

Позвольте себе сегодня ненадолго стать ребёнком. Ваш(а) любимый(ая) соответственно выступит в роли родителя, и Вам останется только надеяться, что он(а) будет ласковым(ой) и нестрогим(ой). Или хотя бы справедливым(ой). Так Вы сможете понять, каково будет вашим детям в будущем.

Лев

Сегодняшний день может стать для Вас приятным исключением – Ваш(а) любимый(ая) будет вести себя непривычно и очень удивительно. Он(а) никогда прежде так с Вами не обращался(ась), и Вы будете мечтать, чтобы этот день длился как можно дольше.

Дева

Сегодня Вам с любимым человеком будет сложно понимать друг друга, так как у вас сильно разнится чувство юмора. Ваши шутки не покажутся ему(ей) смешными, а его(её) – Вам. Может быть, просто не стоит быть несерьёзными хотя бы сегодня?

Весы

Сегодня Вы почему-то напомните ослика Иа-Иа. Будете с грустным видом напевать песенку «Да-да-да, не беда», но никто в это не поверит, даже Вы сами. Кого Вы хотели обмануть? Любимого человека? Чтобы он за Вас не переживал? Ему от Вашей неумелой весёлой маски ещё хуже!

Скорпион

Сегодня Вашему любимому будет непросто убедить себя и Вас, что всё идёт хорошо и правильно. Постарайтесь помочь ему в этом нелёгком деле, иначе в какой-то момент Вам может стать особенно тревожно и одиноко.

Стрелец

Это не тот день, когда исполняются все желания, но пару можно загадать. Возможно, они сбудутся, особенно если касаются не материальной, а эмоциональной сферы жизни.

Козерог

Зачем постоянно мучить себя мыслями о том, что ваша половинка в последнее время мало дарит цветов и комплиментов? Поищите причину в себе. Может быть, стоит меньше есть сладкого перед сном?

Водолей

Сегодня подходящий день, чтобы начать восхищаться своей второй половинкой. Каждая её ипостась достойна искреннего восхищения, хотя стоит сосредоточиться на одной-двух, чтобы не распыляться.

Рыбы

Сегодня вашему любимому будет очень сложно понять, чего Вы от него хотите и зачем. Цели многих Ваших действий и желаний останутся для него загадкой. Только безмерное доверие к Вам удержит его от бунта.

Автор: Семен Подгорный