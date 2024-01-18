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Море радости и гармонии: астролог рассказал, у каких знаков зодиака наступит белая полоса

Море радости и гармонии: астролог рассказал, у каких знаков зодиака наступит белая полоса

Согласно прогнозу известного астролога Павла Глобы, начиная с 19 января, для представителей определенных знаков зодиака наступят поистине радостные времена, полные света и гармонии.

Так, у родившихся под знаком Близнецов появится ощущение невероятного душевного тепла и радости. Причина этого - их близкие люди, которые своей заботой и вниманием наполнят жизнь Близнецов приятными, светлыми моментами.

Что касается Весов, то им астролог напоминает: только от них самих зависит их настроение. Он призывает Весы сосредоточиться на позитиве, разглядеть радостные стороны жизни и позволить себе быть счастливыми. Вокруг происходит немало хорошего!

А вот представители знака Стрелец снова убедятся: жизнь их любит! Павел Глоба советует Стрельцам наслаждаться окружающим миром, сохраняя это ощущение гармонии на протяжении всего года.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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