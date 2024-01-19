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Схватят удачу за хвост: Глоба назвал 4 знака зодиака, которым неслыханно повезет

Схватят удачу за хвост: Глоба назвал 4 знака зодиака, которым неслыханно повезет

Известный российский астролог Павел Глоба представил список знаков зодиака, представителям которых в наступившем 2024 году может неслыханно повезти. Он отмечает, что начиная с 20 января, некоторые люди будут испытывать очень позитивные изменения в личной жизни, карьере и финансах — словно удача сама пойдет им навстречу и возьмет за руку.

Так, представителям знака Близнецы стоит ожидать благополучия и гармонии в семейных отношениях. Близкие люди принесут им много тепла, нежности и радости. Астролог советует Близнецам ощущать и ценить это, ведь семья — главная опора в нашей жизни. Взаимопонимание с любимым человеком поможет пережить любые трудности.

Людям знака Весы Павел Глоба напоминает, что только они сами могут создать свое хорошее настроение и принести в жизнь радость. Он призывает Весов сосредоточиться на всем позитивном, что их окружает, и позволить себе быть по-настоящему счастливыми и довольными жизнью. Ведь когда мы счастливы, удача и успех приходят сами собой.

Представителей знака Стрельцы в наступившем году ждут яркие доказательства того, что сама жизнь их любит и благоволит им. Павел Глоба призывает Стрельцов с оптимизмом открыться всему новому и позитивному, что готовит им мир. И тогда они обязательно будут щедро вознаграждены счастьем, успехом и исполнением самых сокровенных желаний. Это ощущение гармонии со Вселенной, согласно прогнозу астролога, должно пронести Стрельцов через весь год, помогая им достичь самых смелых высот.

И, наконец, представителей знака Козерог в 2024 году, согласно прогнозу Павла Глобы, ждут поистине блестящие победы, масштабные свершения и оглушительные успехи — триумфальное шествие по жизни. Астролог советует Козерогам заранее накопить силы и энергию для мощного рывка вперед, который подарит им новый год. Удача любит смелых, решительных и целеустремленных — именно таким Козерогам предстоит стать в 2024!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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