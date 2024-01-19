Любовный гороскоп на сегодня, 20 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 20 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Ваш любимый человек, скорее всего, будет вынужден помочь Вам с домашними делами. И это вряд ли ограничится одними лишь добрыми советами - ему придется либо сходить за покупками, либо помыть посуду вместе с Вами, либо даже готовить обед. Главное, чтобы эта неожиданная помощь по хозяйству не напугала и не оттолкнула его. Постарайтесь с благодарностью принять эту заботу.

Телец

Настало время понять, что Вы - бесценный дар и главная ценность в своей жизни. Полюбите себя по-настоящему, и Вы удивитесь, как изменится отношение к Вам окружающих. Выяснится, что искренне Вас любят немногие, зато их чувства будут Вам наградой за мужество быть собой.

Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек будет стесняться попросить Вас о какой-либо услуге или одолжении, опасаясь создать Вам дополнительные хлопоты. Если Вы уверены, что это не так, постарайтесь убедить его - обращаться за помощью к Вам необходимо и даже желательно.

Рак

Сегодня Ваша вторая половинка может неправильно истолковать некоторые Ваши слова и фразы. По непонятной для Вас причине он будет понимать их совсем не так, как Вы имели в виду. Чтобы избежать недопонимания, лучше сразу все разъяснять и не ждать неадекватной реакции.

Лев

Сегодня у Вас запланировано много поездок и передвижений. Большую часть дня Вы проведете в пути. Используйте это время с пользой - подумайте о Ваших отношениях, примите важные решения, на обдумывание которых раньше не хватало времени.

Дева

Сегодня Вы почувствуете тепло в душе от осознания, что для кого-то один только Ваш образ и редкая улыбка уже являются источником радости. Постарайтесь улыбаться чаще, и чья-то жизнь станет еще более счастливой. А может быть, пришло время и поздороваться?

Весы

Благоприятный день, чтобы немного поревновать свою вторую половинку. Не из-за реальных причин для ревности, а исключительно в профилактических целях. Если выбрать правильную дозировку, это принесет удовольствие вам обоим: Вы убедитесь в верности, а Ваш партнер оценит свою незаменимость и почувствует себя любимым.

Скорпион

Сегодняшний день станет серьезным испытанием для Ваших отношений. Внешне он не будет отличаться от других дней, но именно по его итогам Вы сможете понять, стоит ли продолжать строить совместное будущее или лучше разойтись, чтобы больше никогда не встречаться.

Стрелец

А действительно ли Вы испытываете все те чувства к своему партнеру, о которых ежедневно ему говорите? Задумайтесь об этом. Вы и вправду любите его или слово "люблю" стало не более чем привычкой? Или, может быть, Вы полюбили давно, но не решаетесь в этом признаться? Сегодня самое подходящее время, чтобы ответить на эти и другие важные вопросы.

Козерог

Сегодня Вас ждет нелегкий день, в том числе и в личной жизни. Вы столкнетесь с неожиданными трудностями, и Вашему любимому человеку придется во всем Вам помогать, иначе Вы вряд ли справитесь сами. Остается уповать на его поддержку и понимание.

Водолей

Если кто-то считает Вас идеальной парой, это вовсе не означает, что Вы обязаны ею становиться. Если Вы не видите себя рядом с этим человеком, лучше честно об этом сказать, не щадя его чувств.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Вам и Вашему любимому вновь ощутить себя детьми и целиком отдаться детским забавам - побегать, попрыгать, повизжать. День обещает стать по-настоящему незабываемым.

Автор: Семен Подгорный