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Жизнь поменяется бесповоротно: известный астролог назвал главный знак 2024 года

Жизнь поменяется бесповоротно: известный астролог назвал главный знак 2024 года

Наступивший 2024 год сулит грандиозные перемены для представителей одного из знаков зодиака - Водолея. Согласно прогнозам известного астролога, редкое астрономическое явление, повторяющееся лишь раз в полтора-два десятилетия, кардинально изменит судьбы тех, кто родился под этим знаком.

Речь идет о перемещении Плутона из созвездия Козерога в созвездие Водолея, которое произойдет в текущем году. По словам звездочета, это событие запустит мощнейшие энергетические процессы, влияние которых Водолеи будут ощущать на протяжении последующих двух десятилетий.

Первые ростки перемен уже могут дать о себе знать в конце 2023-го. Для одних это выльется в смену рода деятельности или открытие собственного дела, для других - в новый виток личных взаимоотношений. Главное - не бояться перемен и довериться потоку событий. Хотя результат и не наступит сиюминутно, посеянные семена дадут свои всходы.

Помимо Водолеев, астролог предрекает успех в наступающем году и другим знакам зодиака. Так, начиная с 22 декабря, Козерогов ожидает взлет по служебной лестнице и удача в интеллектуальной сфере, а также радости от детей. Рыбам светят творческие достижения и успех в бизнес-начинаниях. Весы смогут подняться на новую ступень духовного развития и добиться истинного успеха.

Изображение от wayhomestudio на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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