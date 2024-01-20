Любовный гороскоп на сегодня, 21 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды не советуют Вам нервничать и волноваться по поводу Вашей личной жизни. Ваша судьба в любви прочно связана с Вами и никуда не денется. Более того, даже если Вы захотите от нее убежать, Вы все равно не сможете от нее избавиться. Скорее всего, в этот день Вам придется глубоко задуматься о тех отношениях, за которые Вы так упорно боролись, и понять, к чему в итоге привела вся эта борьба. Возможно, настало время что-то поменять.

Телец

Любимый человек захочет дать Вам сегодня мудрый и добрый совет, основанный на его жизненном опыте. Этот совет может оказаться действительно полезным для решения некоторых проблем в Ваших отношениях. Постарайтесь внимательно его выслушать и обдумать, не отмахивайтесь автоматически. Возможно, Вы сможете извлечь для себя ценные уроки из его слов, которые в дальнейшем помогут укрепить Ваши отношения.

Близнецы

Вашему партнеру будет сегодня нелегко объяснить Вам мотивы своих поступков и решений. Ему не хватит только собственных аргументов, поэтому постарайтесь его поддержать. Выслушайте то, что он хочет донести до Вас, и дополните его слова своими соображениями. Но они должны быть действительно весомыми и убедительными, иначе не принесут пользы.

Рак

К Вам может сегодня неожиданно объявиться бывший партнер или супруг(а), с которым(ой) давно все кончено. Не позволяйте эмоциям взять верх, это всего лишь кратковременная интрига, не стоящая Вашего внимания. Скорее всего, этот человек вскоре исчезнет из Вашей жизни так же внезапно, как и появился. Сохраняйте спокойствие и трезвость мышления, не принимайте скоропалительных решений под влиянием минутного порыва.

Лев

Приготовьтесь к приятному сюрпризу - сегодня Ваши отношения с любимым человеком могут неожиданно измениться к лучшему. Настолько неожиданно, что Вы долго будете искать в этом какой-то подвох, не веря своему счастью. Но звезды настоятельно советуют принять перемены такими, какие они есть, и наслаждаться моментом, не тратя драгоценное время на лишние сомнения. Поверьте, что Вы это заслужили.

Дева

Сегодня Вам захочется уединиться и минимизировать общение даже с любимым человеком. И это абсолютно нормально. Вам необязательно быть в центре внимания или поддерживать активный разговор. Достаточно будет ласкового поцелуя или короткого sms с признанием в любви, чтобы выразить свои чувства. Дайте себе передышку от активного взаимодействия с миром.

Весы

Пора немного побаловать и позаботиться о себе! Вы так много времени и сил тратите на других, что совсем забываете о своих нуждах. Сегодняшний день как нельзя лучше подходит для того, чтобы устроить себе небольшой праздник. Придумайте, как на время отвлечь любимого и детей, и насладитесь приятным уединением, делая то, что доставляет удовольствие именно Вам.

Скорпион

Если Вы уже давно поняли, что пора расставаться, но все никак не можете решиться на этот шаг, сегодня самое подходящее время, чтобы наконец произнести решающие слова. Возможно, Ваш партнер не готов к этому и будет активно возражать. Но какой бы ни была реакция, любой другой день для разрыва будет еще хуже. Чем дольше Вы тянете, тем больнее potom будет расставание.

Стрелец

Ваши мысли и чувства сегодня развиваются столь стремительно, что Ваш партнер едва поспевает за их изменениями. Проявите терпение и постарайтесь объяснить ему суть происходящего в Вашей душе, пусть и с опозданием. Будьте открыты к диалогу и не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы быть уверенными в понимании и взаимопонимании. Это укрепит Ваши отношения.

Козерог

Как сложится сегодняшний день для Вашего любимого человека и какое у него будет настроение, целиком зависит от Вас. Постарайтесь окружить его заботой и теплом, проявить внимание и доброжелательность в общении. Тогда вечером он будет с благодарностью и нежностью вспоминать проведенный с Вами день. Поверьте, у Вас все получится абсолютно искренне и естественно.

Водолей

Чтобы сегодня добиться успеха в любовных делах, Вам понадобится продемонстрировать силу своего интеллекта и ума. Эрудиция тоже не помешает, но главное - покажите партнеру, насколько интересным и многогранным может быть общение с Вами. Задействуйте всё свое красноречие, чувство юмора, умение поддержать беседу на любую тему. Если Вы проявите себя с наилучшей стороны, это непременно будет оценено по достоинству.

Рыбы

Если Вы заметили, что в последнее время в отношениях с любимым человеком появились какие-то недопонимания и трения, постарайтесь сегодня в спокойной обстановке обсудить это и уладить имеющиеся разногласия. Иначе он может сделать совершенно неверные выводы о причинах происходящего и его действия в соответствии с этими выводами только усугубят ситуацию. Найдите время для откровенного разговора.

Автор: Семен Подгорный