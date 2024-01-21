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Два знака ожидают резкие перемены в январе: астролог рассказал о лучшем месяце для них

Два знака ожидают резкие перемены в январе: астролог рассказал о лучшем месяце для них

Звёздные прогнозы на январь предрекают удивительные перемены двум знакам Зодиака — Рыбам и Близнецам. Их ожидают события, ранее не случавшиеся в их жизни.

Для Рыб фортуна уготовила поистине чудесную удачу, которая проявится в самых невероятных обстоятельствах. Даже те, кому ранее везение не благоприятствовало, получат шанс выиграть в лотерею. Астрологи предрекают не упустить такой возможности и обязательно принять участие в розыгрыше. Кроме того, некоторых представителей этого знака ожидает неожиданный звонок с предложением новой престижной работы.

Что касается Близнецов, то для них судьба также приготовила особый дар в январе. Их жизнь наполнится переменами, которые следует встретить с благодарностью. Многие близнецы завершат начатые дела грандиозной победой. Кого-то это принесёт известность, а кто-то получит щедрое денежное вознаграждение. Эти перемены дадут им силы на долгие годы вперёд.

Как раньше не будет: астролог назвал четыре знака, для которых в конце января начнется период больших перемен

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Как раньше не будет: астролог назвал четыре знака, для которых в конце января начнется период больших перемен
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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