Гороскоп на сегодня, 22 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Утренние часы этого дня могут принести некоторое беспокойство. Многие будут острее, чем обычно реагировать на происходящее, воспринимая события слишком близко к сердцу. Чаще, чем в другие дни, могут возникать разногласия, даже близкие люди с трудом найдут общий язык. Вполне вероятны семейные конфликты.

Однако ситуация постепенно улучшится, волнения и тревоги сменятся спокойствием и гармонией. Наступит благоприятное время для завершения дел, начатых ранее, получения ответов на важные вопросы. Появится возможность определить дальнейшие планы и найти людей, готовых оказать содействие в их реализации.

Овен

Благодаря целеустремленности и настойчивости вы достигаете впечатляющих результатов. Упорство помогает завоевать уважение окружающих, в том числе очень влиятельных людей, которые вскоре смогут оказать вам поддержку. Возникающие трудности решаются спокойно, без лишних переживаний.

Телец

День проходит размеренно, принося умеренные достижения. Важно сохранять терпение, не ожидая немедленного эффекта. Настойчивость и вера в себя помогут получить желаемое. С теми, с кем вы уже имели дело, складываются неплохие отношения. А вот найти общий язык с новыми знакомыми будет непросто.

БлизнецыБлагоприятный день для спокойного завершения текущих дел и налаживания отношений с теми, с кем были разногласия. Можно положить конец семейным ссорам, хотя придется столкнуться с человеком, не привыкшим мириться с возражениями.

Рак

Ничем особенным не выделяющийся, но вполне приятный день. Не стоит ждать значительных свершений или побед. Придется довольствоваться скромными успехами, что, впрочем, не испортит настроения. Снижается интерес к делам, которыми вы активно занимались, стоит взять небольшой отдых.

Лев

День плодотворной, хоть и нелегкой работы. Полезные идеи не лежат на поверхности, придется как следует поразмыслить. Многочисленные советы окружающих только запутывают. День подходит для решения финансовых проблем, желательно рассчитаться с долгами, сделать необходимые выплаты.

Дева

Преобладает позитивное влияние, день складывается успешно. Возможен впечатляющий прогресс в работе, поскольку те, кто ранее ему мешал, сейчас заняты своими заботами. Благоприятное время для делового общения, встреч с потенциальными работодателями.

Весы

Приходят долгожданные ответы на многие мучившие вас вопросы. Плохо, что эти ответы вам совсем не нравятся. Поэтому вы снова и снова анализируете те проблемы, которые имеют лишь одно, неустраивающее вас решение. А между тем, чем раньше вы начнете действовать, тем лучше будет результат. Так стоит ли откладывать?

СкорпионВы окажетесь вовлечены в водоворот событий, не оставляющий ни минуты на раздумья. Остается довериться интуиции, а у Скорпионов на это пожаловаться не приходится. Чем больше вы делаете для окружающих, тем лучше ваше настроение. Так что лучший способ справиться с унынием – сделать что-нибудь полезное для других.

Стрелец

Вам очень везет. В этот день вы способны справиться даже с теми задачами, которые долго казались непосильными. К тому же ваши жизнерадостность и энергичность заразительны, скоро рядом появятся люди, готовые оказать всяческое содействие.

Козерог

Возможны конфликты в семье, особенно трудно поладить с женщинами, будь то родственницы или подруги. Лучше избегать с ними обсуждения рабочих вопросов, имущественных и финансовых тем. Зато мужчины отлично вас понимают и дают меткие советы.

Водолей

День неплохой, хоть и довольно скучноватый. Почему-то не приходят в голову интересные идеи, приходится полагаться на других, что далеко не всегда эффективно. Бесспорное достоинство дня – возможность спокойно закончить все дела недели и хорошенько обдумать планы на будущее.

Рыбы

Самые плодотворные часы – первая половина дня, именно тогда можно добиться наибольших успехов. Переговоры проходят конструктивно, есть шанс заключить выгодные сделки. День подходит для смены работы, начала сотрудничества с новыми партнерами.

Автор: Семен Подгорный